Novara, nuovi impianti per uno sport inclusivo

La prossimità di queste due aree con il Giardino Marco Adolfo Boroli, permetterà anche di dare spazio alla cultura, con spettacoli musicali e corali ed eventi rivolti ai cittadini. "Non mancheranno", prosegue la nota, "momenti di socialità e aggregazione a vantaggio della comunità̀ locale e in particolare delle nuove generazioni. Luoghi di tutti e per tutti, per favorire l’incontro, le relazioni interpersonali e combattere l’esclusione e l’emarginazione sociale".

Dal basket al baskin al parkour

Riguardo ai lavori realizzati negli ultimi mesi, il campo da basket è stato ripristinato con nuovi canestri, un nuovo fondo in gomma EPDM - materiale altamente elastico che assorbe gli urti, isolante acustico, con buona resistenza ed anti-slittamento – nuove protezioni e panchine. È stato inoltre installato uno spazio deposito per ospitare materiali di gioco e canestri per le attività di baskin (uno sport di squadra, giocato da atleti diversamente abili e normodotati insieme). L’ex pista per il pattinaggio di Via Serazzi è stata completamente ripensata ed è diventata un’area per lo street workout, il fitness, la calistenica e il parkour. Tutta l’attrezzatura è stata progettata con il contributo di Davide Garzetti, di un gruppo di ragazzi del quartiere e dell’associazione Gymnasium Academy SSD.

Per gli allenamenti di parkour ci sono muretti e sbarre a diverse altezze e difficoltà, mentre per l’allenamento a corpo libero c’è una panca per addominali, barre per push-up, barre per trazioni, parallele e scala orizzontale. Anche in questo spazio il fondo è stato rifatto con materiale EPDM. Quest’area è stata ripensata anche da un punto di vista estetico, con il contributo dei CreAttivi e il coinvolgimento di Truly Design, studio torinese specializzato in graffiti e arte murale, che ha realizzato un importante intervento di street art, dipingendo il fondo e la panchina lungo tutto il tracciato perimetrale. Entrambe le aree sono state dotate di una nuova illuminazione ed è stato predisposto un sistema di telecamere che saranno attivate a breve, per la sicurezza degli spazi.