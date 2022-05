Workcamps 2022, l’anno della ripartenza

Si torna all’estero anche con Mission Bambini «l’estate 2022 per noi segna una vera e propria ripresa. Negli ultimi due anni sono partiti solo un paio di volontari, ma hanno svolto una funzione di supervisori dei progetti», conferma Margherita Castellan, responsabile area volontari di Mission Bambini. Le mete sono quelle tradizionali: Kenya, Tanzania e Uganda in Africa; Brasile e Repubblica Dominicana in America Latina; India a Thailandia in Asia e qui i volontari potranno fare esperienza di aiuto ai bambini presso i partner locali con cui la Fondazione collabora.

Per partecipare a questa esperienza della durata minima di due settimane non sono richiesti pre-requisiti «serve avere attitudine alle attività in ambito ludico-educativo con i bambini. I nostri volontari comunque operano sempre a fianco di una figura professionale locale», precisa Castellan. Queste esperienze di volontariato all’estero sono riservate a maggiorenni che conoscano la lingua del Paese di destinazione. A giugno sono previsti quattro incontri di formazione per tutti i volontari di Mission Bambini, per chi intende andare all’estero nei mesi successivi è in programma un webinar. Nel periodo pre-Covid erano una quarantina le persone che intraprendevano questa esperienza nel corso dell’anno anche perché i campi possono svolgersi durante tutto l’anno. Per approfondire si può scrivere a volontari@missionbambini.org

Fondazione Francesca Rava – Nph Italia ha ancora dei posti per un Campus solidale in Repubblica Dominicana tra il 5 e il 17 luglio. A questa esperienza possono partecipare tutti «dai 14 anni su si può venire da soli, per gli under 14 si deve essere accompagnati. Abbiamo anche tante famiglie che in questi anni hanno fatto esperienza in Honduras, o in Messico. Avuto i più piccoli partecipanti di 6-7 anni a persone over 70» spiega Chiara Del Miglio, responsabile dei Campus solidali. L’obiettivo di queste esperienze è, ricorda del Miglio «portare momenti di gioia, benessere, allegria, amore, amicizia e condivisione ai nostri bambini nelle Case Nph, all’estero e in Italia». Un requisito importante per la responsabile dei campus è «avere voglia di mettersi in gioco, amare i bambini e i ragazzi». Tutte le spese sono a carico dei partecipanti anche perché «non possiamo certo andare e pesare sulle strutture che ci ricevono e chi vuole può anche fare in più delle donazioni». Tutte le informazioni scrivendo a campus@nphitalia.org/

…. Internazionali e inclusivi in Italia

L’inglese come lingua franca è la proposta dei Summer Work Camp di Ibo Italia che per l’estate 2022 propone 20 campi in Italia a cui possono partecipare volontari da tutto il mondo, tra questi diverse anche le proposte per gli adolescenti tra i 14 e i 17 anni, come quella di Cona (Ferrara) dove i volontari alloggeranno a Casa Ibo e faranno attività educative con i bambini e si prenderanno cura dei cavalli di un maneggio; laboratori di riuso e riciclo sono il fulcro delle attività a Spilamberto o a Vicchio.

Quest’anno Ibo propone anche tre campi manuali di costruzione e lavoro con persone con disabilità. Uno a Fontanellato (Pr), il 4 luglio per maggiorenni realizzato in collaborazione con la congregazione delle Sorelle di Maria Stella Mattutina; due a Quartesana /Imoletta (Fe), in programma il 22 agosto e 12 settembre per minorenni in collaborazione con la Fondazione Imoletta che lavora per promuovere l’inserimento sociale e lavorativo dei giovani con disabilità. Per conoscere i dettagli online il sito è anche dotato di un motore di ricerca per campi nazionali, internazionali e per quelli riservati ai gruppi.