La cooperazione sociale alza la testa: "Basta partecipare ai bandi al massimo ribasso"

L'assemblea a cui hanno partecipato anche diversi rappresentanti della politica locale (qui il programma) è stata l'occasione anche per ribadire l'indisponibilità da parte della cooperazione sociale ad accettare in futuro la logica dei bandi al massimo ribasso. Pratica che perdura malgrado siano ormai da tempo in vigore le norme sulla co-progettazione e co-programmazione. Particolarmente duri in questo senso alciuni dei passaggi di Grilli e Granata, ripresi da Fiaschi nelle conclusioni. "Su questo punto occorre essere chiari e determinati: se non ci sono le condizioni economiche sufficienti a fornire un servizio di qualità, le cooperative sociali devono decidere di non partecipare ai bandi. Altrimenti, come sta già succedendo si crea un meccanismo che per il nostro mondo rischia di essere mortifero: servizi mal pagati e di bassa qualità le cui conseguenze gravano sulle persone fragili nostri utenti e sui nostri lavoratori, il cui spirito altruistico insito in queste professioni viene sempre più mortificato. Il nostro compito non è quello di fornire servizi alla pubblica amministrazione, ma di dare risposte reali e di qualità ai bisogni sociali delle comunità. A tutti voi cooperatori dico: Su la testa!", ha esortato Granata, riecheggiando il titolo di questa stagione assembleare di Federsolidarietà. "Continuare a partecipare a certe gare", ha concordato Grilli (foto di apertura) significherebbe togliere la dignità a chi lavora con noi. I cooperatori sociali meritano paghe degne. Basta bandi al massimo ribasso. Dobbiamo essere decisi e uniti. Questa è una battaglia non più rinviabile".