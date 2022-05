Bologna, rinnovata la Family Room del Policlinico Sant'Orsola

La Family Room di Bologna, di circa 130 metri quadrati, dispone di due camere con cinque posti letto, un ampio soggiorno, una sala da pranzo con cucina attrezzata, una lavanderia, due servizi.

“Siamo felici di inaugurare i nuovi spazi di questa struttura per noi così cara. Si tratta infatti della prima Ronald McDonald Family Room in Italia e ne siamo orgogliosi. Una ristrutturazione degli spazi che abbiamo ideato e realizzato per andare incontro alle esigenze delle famiglie e dei bambini che accogliamo seguendo il modello di cura Family Centered Care ovvero quando la famiglia diventa attore della cura”, dice Nicola Antonacci, presidente di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia, che prosegue: “Siamo onorati di offrire questo servizio all’interno di un’eccellenza ospedaliera come il Policlinico di Sant’Orsola; una preziosa collaborazione che ci permette di dare supporto e conforto a chi sta affrontando un percorso difficile.”

Gli fa eco la d.g. Gibertoni: “Il Sant’Orsola è da sempre punto di riferimento per le patologie più complesse, ancor di più da quando siamo diventati IRCCS; motivo per cui spesso le famiglie devono spostarsi dalla propria realtà e arrivare a Bologna. Mettere a disposizione uno spazio accogliente e funzionale in cui soggiornare è fondamentale per aggiungere un pizzico di tranquillità in una situazione già difficile. Il restyling della Family Room è dunque prezioso in quanto dietro ad ogni bambino che curiamo c’è sempre una famiglia che ha bisogno di supporto e coinvolgimento nel percorso clinico pensato per il piccolo.”

Dalla Fondazione Ronald McDonald arriva un ringraziamento ai vari enti che hanno reso possibile questo rinnovamento: "Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, Fondazione BNL, Ceramiche Refin, Franke, Linea Quattro, Pubbli R che, insieme a McDonald’s e ai suoi licenziatari dell’Emilia - Romagna, hanno contribuito alla ristrutturazione della Family Room di Bologna; questa si aggiunge alle altre due Family Room operative a Milano e Alessandria e alle quattro Case Ronald McDonald, una a Brescia, una a Firenze e due a Roma".

Guarda il video dell'inaugurazione.