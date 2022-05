Nel Mediterraneo si continua a morire tra Mayday ignorati e salvataggi di barche a vela

Due naufragi in una notte. E se non fosse stato per l’intervento delle due imbarcazioni a vela delle Ong Open Arms e Resqship il numero dei morti sarebbe stato sicuramente superiore. Già due barche a vela, l’Astral e la Nadir. A queste imbarcazioni di 30 metri che non sono catalogabili giuridicamente come navi di soccorso è spettato il difficile compito di affiancare un barcone con 100-110 persone che si è rovesciato in mare.

Poche ore dopo che i 110 migranti venivano salvati aggrappandosi a zattere gonfiabili di salvataggio, un altro barcone si è ribaltato a largo di Sfax, in Tunisia in quella che è la vasta area di responsabilità Sar maltese: i dispersi secondo quanto comunicato dall’Organizzazione mondiale per le migrazioni sono stati 76.