Presentato a Napoli il Piano Territoriale della comunità educante di Chiaiano

Nel Piano Territoriale di Chiaiano sono analizzati gli interventi realizzati dal 2018 ad oggi e la strategia d’azione da perseguire entro il 2024. Lavorando su quattro aree prioritarie di interventi - Offerta Educativa, Scuola e Inclusione e Valorizzazione del Territorio – sono state co-progettate e realizzate azioni specifiche che hanno portato a risultati concreti e tangibili. Sono stati attivati oltre 130 percorsi individualizzati (Doti Educative di Comunità) mettendo in connessione diversi attori (famiglie, associazioni, fornitori, scuole), pianificate le attività educative estive per il recupero degli apprendimenti e della socialità, coinvolgendo attivamente gli Istituti Scolastici, promossi seminari di formazione per educatori e docenti, rafforzati i percorsi di orientamento nelle scuole, coinvolti oltre 1.000 ragazzi/e in laboratori di inclusione e motivazionali. Tutti gli attori coinvolti hanno lavorato, inoltre, all’individuazione precoce dei segnali indicativi del disagio scolastico, hanno favorito l’apertura di spazi dedicati agli adolescenti del quartiere, l’organizzazione e la partecipazione a eventi culturali, musicali e sportivi.

“Per la buona riuscita del progetto è cruciale non fermarsi. Per questo, il piano d’azione è anche uno strumento per guardare oltre, attraverso precisi obiettivi che la Comunità Educante di Chiaiano intende raggiungere entro la fine del 2024. In questa sfida, è fondamentale continuare a lavorare su quattro ambiti prioritari: rafforzare la comunità educante in ottica di sostenibilità degli interventi; sperimentare metodologie e ampliare gli strumenti per ridurre la dispersione scolastica e la povertà educativa; arricchire ed innovare l’offerta educativa territoriale su arte, cultura e sport; favorire la riappropriazione da parte delle ragazze e dei ragazzi dei luoghi del territorio e degli spazi scolastici”, sottolinea Antonio Caiazzo, coordinatore locale di Futuro Prossimo.

Questi obiettivi dovranno tradursi in una serie di azioni concrete, ampiamente dettagliate nel Piano, tra le quali: definire una governance per la gestione della rete, condividere e co-progettare interventi nell’ambito del Patto educativo di Comunità; rispondere a un bando per l’attivazione di progetti, tra PNRR, fondi istituzionali e privati, prendere in carico in maniera integrata almeno 20 minori, mettendo a disposizione posti e quote partecipative per sport, attività o eventi culturali; realizzare attività estive di recupero degli apprendimenti in almeno 3 scuole, contribuire alla rigenerazione di Parco Cupa Spinelli con azioni di riqualificazione e un evento annuale.

“Grazie al sostegno dell’impresa sociale Con i Bambini, Futuro Prossimo ha potuto dimostrare l’efficacia della messa in rete e della mobilitazione di tutti gli attori del territorio - a partire dai bambini, le bambine e gli adolescenti - in un processo di cambiamento che abbraccia la scuola e le attività extrascolastiche, mettendo in rete risorse e competenze. È fondamentale oggi riflettere sul contributo che esperienze quali Futuro Prossimo possono generare e diffondere, anche nel quadro dei Patti educativi di comunità, per superare le disuguaglianze educative aggravatesi a seguito della pandemia. Il Piano Territoriale esprime la volontà di proseguire concretamente questo percorso, nell’ambito di una strategia condivisa che vede il forte impegno dell’amministrazione comunale, delle scuole, del terzo settore, e il protagonismo dei ragazzi, delle ragazze e delle famiglie del territorio”, ha concluso Raffaela Milano, direttrice dei Programmi Italia-Europa di Save the Children Italia.