Out of the box: ripensare insieme la formazione delle professioni educative

24 maggio 2022: conversazione online a più voci tra università, garante per l’infanzia del Comune di Milano organizzazioni del Terzo settore, associazioni professionali e degli studenti sul tema “come valorizzare il lavoro educativo nelle comunità per minorenni”. Di questi tempi, creare uno spazio dove le diverse voci possano dialogare e confrontarsi offrendo una pluralità di sguardi e letture, ci sembra il modo più opportuno per esercitare appieno il ruolo dell’università nel sistema integrato del welfare. Un ruolo attivo, di interconnessione pensosa. Quando le discussioni e le scelte su ecosistemi complessi avvengono in “scatole” separate, si restringe la creatività del sistema nel rispondere alle sfide e nel garantire – in questo caso – la migliore esperienza educativa possibile ai bambini e alle famiglie vulnerabili.

Il rischio di dare risposte lineari a problemi complessi è molto elevato quando non c’è l’abitudine al lavoro sistemico. È paradossale, perché se c’è un paradigma sbandierato a livello programmatico e nelle dichiarazioni di molti attori, oggi è proprio quello sistemico. Ma più se ne parla e meno lo si agisce. Questo per evidenti motivi: mancanza di una cultura del confronto e della coprogettazione, giochi competitivi al massacro tra diversi portatori di interessi, incapacità di pensare “out of the box”. Proprio questo è stato un leitmotif della conversazione online, ricca di spunti e fortemente improntata alla ricerca di una riflessività complessa, critica e creativa. È evidente che le sfide attuali necessitano di sinergie e lavoro di rete. In una rete, gli attori portano specificità e obiettivi diversi, anche conflittuali. Non si tratta di stilare documenti programmatici, ma di uscire dalla zona di comfort per fare proposte nuove, coraggiose e concrete.

Proposte nelle quali la formazione e la ricerca hanno un ruolo cruciale. Come direttrice di un Master sulle “Buone pratiche del lavoro educativo in comunità minori” e presidente della Rete Universitaria Italiana per l’Apprendimento Permanente sono molto sollecitata a pensare quale possa essere il ruolo delle università in una crisi che si preannunciava già prima della pandemia, ma che ora è palese e riconosciuta anche dai non addetti ai lavori, talmente evidente e definitiva da accendere l’interesse dei media, tradizionalmente (e colpevolmente) disinteressati ad argomenti così poco seducenti come il lavoro educativo e sociale. Ma – ci siamo chiesti – siamo capaci di comunicare la centralità della cura ai cittadini, ai media, ai politici?

La crisi – che riguarda tutte le professioni del sociale – appare come una “crisi vocazionale”, forse benefica se indica che le nuove generazioni non considerano più la cura come una vocazione e, accogliendo l’idea che sia un vero lavoro, si aspettano sicurezza economica, trattamento equo, riconoscimento professionale.