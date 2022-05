Ucraina, l'appello di Caffo: "Sui bimbi di guerra l'Europa non può fallire"

La Conferenza di Varsavia, di cui Telefono Azzurro è tra i promotori e che è diventata in pochi giorni un punto di riferimento a livello europeo per enti, associazioni, ma anche per governi e istituzioni, se pur nata dalla drammatica contingenza del conflitto ucraino e dall’emergenza delle centinaia di migliaia di bambini e adolescenti in fuga, traumatizzati dalla violenza della guerra, segna un salto di qualità importante nell’approccio al tema dei bambini scomparsi e – spesso – vittime di tratta e di abusi.

È evidente quanto l’Unione Europea si sia trovata impreparata rispetto alla capacità di comprensione e di gestione della tragedia dei bambini in fuga dalla guerra. Una tragedia che, per la sua dimensione e gravità, e dopo due anni di infanzia ferita dalle restrizioni e dalle paure della pandemia, sta mettendo in crisi i dispositivi già esistenti e rodati, tanto a livello nazionale che a livello europeo.



Bisogna dare un passo in più. È estremamente necessario, e non più rinviabile, uno sforzo per mettere a sistema le competenze, le best practices, i modelli di intervento. Creare percorsi strutturati di dialogo tra Istituzioni, authorities, forze di polizia, agenzie educative, società civile, ma anche aziende e media, ripartendo dall’ascolto dei bisogni per poter mettere in campo professionalità e soluzioni integrate, ma anche tecnologie, capaci di dare risposte a scenari in trasformazione.



La crisi dei bambini ucraini rappresenta un banco di prova rispetto al quale l’Europa, e ciascuno di noi, non può permettersi di fallire, o di attendere. La strada da percorrere non può che essere quella di mettere in collaborazione tutte quelle competenze – pubbliche, private, associative – capaci di portare un contributo rapido, competente, professionale, attraverso un’azione di coordinamento che sia in grado di affrontare e gestire in maniera transnazionale i bisogni primari (accoglienza, protezione, ricollocazione in contesti sicuri) e a medio termine (cura, istruzione, inclusione) dei piccoli ucraini.



Il lavoro che da decenni sta svolgendo, sul fronte della scomparsa e della tratta, il network del 166.000, la linea di emergenza transfrontaliera per i bambini scomparsi di cui Telefono Azzurro è il referente per l’Italia, rappresenta senza dubbio un modello interessante e funzionale di capacità di affronto. La dimensione del dramma ucraino richiede però un approccio più vasto.