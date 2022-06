Città Sane, ad Ancona si premiano le buone pratiche

Durante la giornata finale ci sarà un ampio spazio per la quattordicesima edizione degli Oscar della Salute 2020-2021, i riconoscimenti dedicati a progetti locali virtuosi in materia di salute e benessere. Sono previsti 6 premi, che comprendono un contributo economico, per altrettanti progetti. La finalità del bando nazionale è quella di valorizzare le buone prassi di promozione della salute attuate a livello locale, dando risalto a progetti virtuosi e buone pratiche, valorizzando il ruolo dei Comuni nella promozione della salute e degli stili di vita sani, rafforzando in questo modo l’interscambio.

Gli Oscar della Salute sintetizzano i concetti alla base della Rete. In questa visione, la salute non è soltanto un bene primario individuale, ma soprattutto dell’intera collettività. Le città sono le comunità di base più vicine ai cittadini e, per questo, capaci di coglierne i bisogni e di stimolarne la partecipazione attiva. Tramite questi premi, la Rete Città Sane mostra come i Comuni possano essere fulcro di importanti sinergie con le realtà associative del territorio, nonché strumenti per stimolare la politica a livello regionale, nazionale ed europeo. I progetti che hanno partecipato al bando negli ultimi due anni sono 25 e testimoniano esperienze da tutta Italia in diversi ambiti che hanno a che fare con il benessere dell’individuo.

In Italia, il progetto Città Sane è partito nel 1995 come movimento di Comuni. Nel 2001 si è trasformata in un’Associazione senza scopo di lucro. La Rete aderisce al movimento Healthy Cities dell’Oms ed è l’unica associazione italiana accreditata presso l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Recependo le indicazioni di quest’ultima, la Rete pone al centro della sua azione la collaborazione fra le città, presidio della salute sul territorio, per attivare a livello locale progetti di promozione della salute pubblica. Attualmente aderiscono alla Rete oltre 70 Comuni italiani e la Regione Emilia-Romagna. La Rete europea comprende 1.400 tra città e regioni.