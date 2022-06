Elezioni Palermo. Terzo Settore, questo sconosciuto

“La città di tutte e tutti” è quella che desidera il candidato del centro sinistra, l’architetto Franco Miceli, al quale fanno riferimento le quatto liste Pd, M5s, Sinistra ecologista e Progetto Palermo, e che, attraverso le sue “immersioni” nelle realtà delle 8 circoscrizioni, ha toccato con mano i reali problemi della comunità. L’unico che, almeno pubblicamente, ha passeggiato lungo le strade del centro cittadino e delle periferie, per incontrare i residenti.

Non si cita mai il Terzo Settore, ma Il suo Progetto Palemo, grazie alla presenza nel territorio di molti dei candidati nelle diverse liste che lo appoggiano, parla di legalità, cittadinanza attiva, scuola, innovazione, equità, inclusività, concretezza, competenza, diritti, uguaglianza, coraggio, giustizia, pari opportunità, innovazione, regole e cooperazione.

Palermo, città nella quale le emergenze diventano la normalità, come quella abitativa. Basti pensare che la graduatoria per l’assegnazione degli alloggi da parte del Comune di Palermo ha appena festeggiato la maggiore età, non aggiornata da un arco di tempo veramente imbarazzante.

Emergenza abitativa

Il Cohousing è, per esempio, la risposta che Miceli intende dare per le vicende più emergenziali, utlizzando allo scopo i beni confiscati di grande dimensioni. Necessario, però, adottare parallelamente un piano straordinario di recupero del patrimonio abitativo, proveniente da confische, attraverso una creazione di un fondo ad hoc.

Di un nuovo piano di edilizia residenziale pubblica che non riutilizzi i beni comunali non assegnati, ma costruisca nuove case popolari, da assegnare poi seguendo la graduatoria ferma da anni, parla l’avvocato Francesca Donato, candidata in contrapposizione alle coalizioni di centrodestra e centrosinistra.

Il concetto di Integrazione lo introduce Roberto Lagalla, specialista in radiologia diagnostica e radioterapia oncologica all’Università di Palermo, appoggiato da nove liste che pescano nel bacino di centro destra. Per lui il contributo deve giungere da tutte le componenti della società, arricchito delle diverse culture e punti di vista.

Sostenibilità

Tema del quale parla ancora Lagalla, ricordando che ogni gesto che compiamo ha una ricaduta sull’ambiente, sull’economia, sulla qualità della vita. Un programma per una città del terzo millennio, quindi, deve garantire la qualità del presente guardando alla cittadinanza del futuro.

Donne

A parlarne in modo esplicito è Rita Barbera, ex direttrice degli istituti penitenziari Pagliarelli e Ucciardone di Palermo. La sua è una candidatura sostenuta da un movimento "di semplici cittadini" che rivendica di non avere alcun legame con la politica dei partiti. La sua squadra sarlàcomposta al 50% da donne.

Bilancio di genere, da introdurre attraverso fondi necessari che supportini servizi e politiche volti a eliminare le barriere che ostacolano il lavoro e l'azione delle donne. In termini pratici, servizi a supporto delle attività culturalmente attribuite a loro, come la cura degli anziani e dei bambini.

La Barbera preferisce parlare di associazionismo e volontariato, riferendosi anche alla possibilità di sbloccare il regolamento dei Beni Comuni, fermo in Consiglio comunale, in quanto strumento che renderebbe più semplice e chiaro l'affidamento di spazi pubblici.

Giovani

Sono tra i punti del programma di Fabrizio Ferrandelli, appoggiato dalle liste +Europa/Azione, E tu splendi Palermo, Rompi il sistema (candidati under 25). Per le nuove generazioni si potrebbe pensare a dei punti Informa Giovani, non proprio una proposta innovativa, ma guardare anche alla scuola come vera scommessa per far crescere una città che non sia solamente solidale ma che abbia anche futuro.

La Rigenerazione urbana è uno dei primi punti del programma politico di Ciro Lomonte, il sesto candidato sindaco di Palermo. Un tema che ha a che fare con il recupero e la riqualificazione delle periferie. Per Lo Monte, questo vuol dire "demolire e ricostruire, sostituendo pessima edilizia non solo con abitazioni di qualità, ma anche con un buon tessuto urbano nel quale siano previsti anche cortili, marciapiedi a misura di bambini, zone adatte per le biciclette".