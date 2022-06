"Rural vs. urban", dall'Islanda alla scoperta dei borghi sardi

I giovani islandesi sono arrivati a Domusnovas il 9 giugno e vi rimarranno sino al 15. In questi giorni sono impegnati nella "terra dei centenari", in particolare in attività di conoscenza reciproca e del territorio dell’Iglesiente. Ad oggi hanno avuto modo di visitare il sito minerario di Porto Flavia (uno sbocco si affaccia a strapiombo sul mare) la grotta di Domusnovas e la foresta del Marganai, nella parte sud-occidentale dell’Isola.

Centrali, in queste giornate, sono i dibattiti tra i giovani, rigorosamente in lingua inglese (ma i più curiosi si divertono ad imparare qualche parola nei rispettivi idiomi), volti proprio all’esplorazione delle motivazioni che dovrebbero spingere i giovani a stare nei piccoli centri, vale a dire in controtendenza con quanto sta accadendo in molti Paesi europei, e in particolare in Italia. Domani sarà presentato il progetto a tutta la comunità di Domusnovas. Sarà organizzata una festa multiculturale, con balli e canti di entrambi i Paesi. Il progetto proseguirà nei prossimi mesi, quando i giovani sardi si recheranno in Islanda per visitare il paese dell’associazione partner, Hólmavik, e proseguire le attività di conoscenza e discussione sul prezioso tema che ha dato vita al progetto.