Sistema ITS: sette docenti su 10 vengono dall'impresa

Si sono diplomati nel 2020, in piena pandemia. Da marzo 2020 a dicembre 2020 i percorsi formativi si sono necessariamente svolti in dad e solo in alcune aziende è stato possibile ospitare gli allievi. Ma nel corso del 2021 l’80% di loro ha trovato lavoro e di questi, più di 9 su 10 lo ha trovato in un’area coerente con il proprio percorso di studi. A dispetto della pandemia e del contesto economico, è una conferma quella che arriva dai dati occupazionali per chi ha frequentato un ITS. Il monitoraggio – 150 pagine, come sempre a cura di Indire - è stato presentato questa mattina al Ministero dell’Istruzione, in occasione dell’ITS DAY. Durante la mattinata è stato anche presentato lo spot promozionale per informare studentesse, studenti e famiglie sulle opportunità offerte dagli ITS nell’ambito della formazione professionale terziaria e sui percorsi disponibili. «L’investimento che stiamo facendo sugli ITS attraverso il PNRR è strategico, non solo per le ragazze e i ragazzi, ma per l’intero Paese», ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. «I dati dell’ultimo monitoraggio sugli Istituti Tecnici Superiori confermano l’alta qualità e l’efficacia di questo segmento formativo. Con 1,5 miliardi fino al 2026 puntiamo a rafforzare i percorsi, mantenendo la loro identità e il loro prezioso e specifico rapporto con i territori, e a renderli ancora più attrattivi per i giovani. Vogliamo creare una rete educativa nazionale, per rendere il sistema più solido e integrato, oltre che arricchire l’offerta, in linea con le esigenze del tessuto produttivo e con i nuovi campi dell’economia».

Le performance occupazionali dei diplomati ITS a un anno dal diploma

Gli iscritti ai 260 percorsi ITS monitorati nel 2020 erano 6.874, prevalentemente maschi (72,4%). Sono in prevalenza giovani: il 37,9% sono neodiplomati (18-19 anni), mentre quelli tra i 20 e 24 anni sono il 41,9%. In minor numero gli over 25, che comunque risultano il 20,2%.