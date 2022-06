Ucraina, la guerra infinita anche contro gli animali

Dall’inizio del conflitto, tra le altre associazioni animaliste, Hsi ha saputo costruire una rete di aiuti che ha coinvolto diversi paesi sia coinvolgendo partner e altre associazioni sia garantendo le cure veterinarie per gli animali provenienti dall’Ucraina in 38 paesi europei. Ha inviato tonnellate di aiuti alimentari, medici e di prima necessità sui territori di conflitto e nelle zone in cui arrivano i profughi. Un tir partito da Trieste lo scorso 25 maggio con Martina Pluda, direttrice per l’Italia di HSI/Europe, che lo ha salutato con queste parole: “Siamo lieti di poter fornire questi aiuti indispensabili per sostentare centinaia di cani e gatti in Ucraina. Grazie a Alfa Spedizioni e al loro staff ucraino, ci è possibile rafforzare il nostro sostengo a UAnimals e al loro intervento nel Paese. Da questa guerra è certamente emerso quanto sia profondo il rapporto tra le persone e gli animali, a tal punto che molti rischiano la propria vita per non lasciarli indietro. Ci auguriamo che questo carico di aiuti porti speranza e conforto a chi si prende cura degli animali afflitti della guerra”.

La compagnia aerea polacca LOT, la KLM, Buglaria Air e FLixibus hanno aderito e si sono coinvolte per accompagnare le famiglie e i loro animali, inoltre, la Caritas che ha accolto sul territorio italiano profughi e loro amici animali, sta donando cibo e cure veterinarie gratuite, soprattutto in Friuli Venezia Giulia dove l’operazione si è concentrata, trovando alloggi a decine di persone gatti e cani. Lo sforzo che queste reti organizzate richiedono, dimostra che non c’è retorica nella gratuità ma c’è un pezzo di mondo consapevole che con gesti e opere ha raggiunto una maturità e una responsabilità nel difendere la vita tutta, in ogni sua forma. Una civiltà silente che salva l’uomo e il legame che egli ha con le creature.

Una bella testimonianza e lezione che fa impallidire invece che abbronzare chi in estate soprattutto, abbandona i propri animali, solo perché non ha saputo organizzarsi per le vacanze.