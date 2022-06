Donne ucraine, russe e bielorusse: tutte unite per supportare le famiglie scappate dalla guerra

“La presenza a Napoli di donne di origine ucraina, russa e bielorussa - che hanno già vissuto in prima persona l’esperienza migratoria e hanno affrontato le sfide del contesto diapprodo – rappresenta un fattore determinante per l’accoglienza di chi si muove in emergenza. Il protagonismo delle donne delle comunità migratorie già presenti sul territorio contribuisce alla costruzione di ambienti di fiducia in questo momento, così delicato e spaesante. Ma rappresenta anche il punto di partenza per una riflessione, che è sempre più urgente e necessaria, sulla tutela dei diritti delle comunità accolte ma anche di quelle che accolgono” dichiara Daniela Capalbo, referente ActionAid in Campania e coordinatrice nazionale del progetto SWEET.

Con il progetto SWEET – Supporting Women in Emergency with Environnement of Trust ActionAid è attiva nell’emergenza Ucraina in diverse aree dell’Italia. A Napoli l’intervento è strutturato in diverse fasi. Una volta mappati i bisogni delle donne e bambini in arrivo dall’Ucraina sono stati dati i primi aiuti concreti come generi alimentari, kit per la prima infanzia, vestiti e kit igienici e di cura della persona. Nell’intervento è previsto anche il supporto socio-psicologico per aiutarli a superare il trauma vissuto e grazie al servizio di assistenza legale l'organizzaizone sta facilitando l’accesso ai servizi pubblici come quelli sanitari, l’inserimento lavorativo, abitativo e scolastico. Non da ultimo vengono forniti servizi di mediazione linguistico-culturale e corsi d’italiano.