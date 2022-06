BEEurope, il master in Europrogettazione per il Terzo Settore

Proposta formativa e docenti esperti di progettazione comunitaria

Il Master avrà una durata di 72 ore e sarà strutturato in una parte Teorica e in una parte di Esercitazione pratica che i partecipanti potranno seguire in presenza. Per chi non avrà la possibilità di presenziare questa parte di pratica si svolgerà online. Le ore di Esercitazione si svolgeranno dal 21 al 25 Novembre 2022 nella Social Innovation Academy che Fondazione Triulza ha creato in MIND – Milano Innovation District, per lavorare in tutti gli ambiti dell’innovazione sociale con un approccio multisettoriale e internazionale. Nella settimana di esercitazione saranno affrontate le tecniche di ideazione, di scrittura e di rendicontazione attraverso esercitazioni dirette sui 4 Programmi UE presentati: Creative Europe, Erasmus Plus, Horizon e Life.

La direzione del master è di Fondazione Triulza, affiancata per il coordinamento didattico dal Consorzio Nazionale CGM. Il team dei docenti individuato in collaborazione con DIESIS Network ed è costituito da esperti di progettazione e gestione di progetti comunitari negli ambiti previsti, con esperienze direttamente a Bruxelles ed attivi sui principali network internazionali. I docenti saranno inoltre affiancati da esperti su tematiche di approfondimento trasversali e da testimonial di buone pratiche.

Il Programma Didattico Completo del master con le date, le tematiche, i moduli formativi e i nomi e qualifica dei docenti sarà disponibile a breve, ma si confermano la maggior parte dei docenti già presenti nella edizione 2021. Nel Master BEEurope sono stati coinvolti docenti di alto profilo con esperienza internazionale e con competenze teoriche e operative sulla presentazione e valutazione di progetti comunitari. Il terzo settore sarà rappresentato da tre testimonianze di prestigio che porteranno ad esempio casi concreti di progettazione europea realizzata dalla propria organizzazione. Gli approfondimenti tecnici saranno realizzati da figure professionali con specifiche competenze sui temi.

Vi sarà la possibilità di svolgere, su base facoltativa, un’esperienza di tirocinio presso Enti del Terzo Settore (ETS) e cooperative in base alla disponibilità di questi ultimi, per mettere in campo quanto appreso.