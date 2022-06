Ragazzi "Fuoriserie", per loro è fondamentale il "secondo tempo della scuola"

La Fondazione Exodus di don Mazzi è arrivata alla conclusione di un percorso lungo quattro anni con il progetto "Donmilani2: Ragazzi Fuoriserie”, selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa. E ha voluto celebrare questo momento in un evento ibrido - in presenza dalla Casa del Vento a Bagnoregio con la Cooperativa Gli Aquiloni, partner di progetto - e in diretta Facebook, in collegamento con tutti i presidi educativi - da Sud a Nord Italia - coinvolti nell’iniziativa.

Un momento di racconto che ha voluto fare il punto su un nuovo modello di educazione non formale in cui la Fondazione crede molto. In questo viaggio gli educatori hanno sperimentato nuovi strumenti educativi in diverse città italiane in cui Exodus è presente: da Bovalino - in provincia di Reggio Calabria - a Milano, da Verona fino all’isola d’Elba. E ancora Assisi, Viterbo, Cassino, Gallarate, Cologno Monzese.

Un nuovo metodo che ha messo la "vita fuori dalla scuola" dentro la scuola. Laboratori di arte, musica, teatro, sport, orti sociali, lettura, viaggi in barca a vela. E ancora lezioni di cucina, sulle emozioni, di fotografia. Momenti di incontro con l'altro, anche di scontri e di silenzi, perché i preadolescenti di oggi hanno paura di ascoltarsi e di credere in loro stessi. Un progetto che ha accompagnato i ragazzi e le ragazze durante le ore scolastiche ed è proseguito nelle ore anche dopo, nel secondo tempo della giornata. Per la Fondazione la fine del progetto, e le evidenze che ne sono nate, sono l'inizio di un viaggio nuovo, sempre dalla parte dei ragazzi.

«Il progetto», ha ricordato Franco Taverna, coordinatore area adolescenza della Fondazione, «ha superato le aspettative, sia in termini quantitativi che qualitativi. Avevamo ipotizzato di raggiungere circa 800 ragazzi all’anno mentre invece siamo arrivati quasi a mille. Alle 18 scuole partner del progetto all’inizio del progetto, se ne sono aggiunte negli anni altrettante, anche se non con tutte c’è stata la medesima continuità».