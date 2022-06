Rimini, al Web Marketing Festival vince la startup Golee

Golee si è aggiudicata la Startup Competition del Web Marketing Festival, la più grande competizione internazionale dedicata alle startup innovative organizzata dal Wmf, in corso di svolgimento alla Fiera di Rimini. Oggi la chiusura. La competizione, che ha raccolto oltre 950 candidature da tutto il mondo, è giunta alla sua decima edizione ed è stata l’evento di punta del World Startup Fest, la manifestazione di riferimento a livello internazionale dedicata al mondo startup e scaleup che ha riunito a Rimini investitori, giovani imprese e tantissimi addetti ai lavori. La finalissima, condotta da Cosmano Lombardo (Ceo di Search On Media Group) e Diletta Leotta, si è svolta con una pitch competition sul mainstage del Festival che ha visto sfidarsi le sei finaliste (Aerarium Chain, Strategic Bim, Golee, Ono Ef, Ecosteer e Nanomnia) su idee innovative che rispondevano ai temi delle 12 sfide del futuro individuate dal Wmf, elaborate confrontandosi con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile ed i criteri Esg: Cities & Communities, Learning & Education, Health, Work, Culture & Travel, Food & Agriculture, Retail & Customer experience, Marketing, Media & Entertainment, Sport & Events, Finance & Insurance, e infine Life on planet Earth.

«Quest’anno abbiamo aggiunto una sfida nella sfida, chiedendo alle startup candidate da tutto il mondo di indicare come il proprio progetto innovativo stesse rispondendo alle sfide del nostro tempo, che abbiamo identificato come le dodici sfide del futuro», spiega Lombardo. «Da sempre supportiamo lo sviluppo di progetti innovativi in ambito tecnologico digitale che si distinguono anche per la ricaduta sociale positiva che riescono a generare: l’innovazione ha senso solo se produce un miglioramento per la società tutta, e le startup sono le principali fautrici di questo processo virtuoso».

Come detto, è stata Golee ad aggiudicarsi il premio assegnato dalla giuria, del valore di 175mila euro in servizi offerti da vari partner del Wmf. Si tratta di una startup innovativa che fornisce strumenti digitali alle società sportive dilettantistiche e professionistiche. A questo premio si aggiungono altre due importanti opportunità: Golee infatti si qualifica direttamente come finalista al contest per startup del Disraptors Summit di Praga, in programma il prossimo ottobre, evento all’interno del quale vince anche uno stand dedicato.