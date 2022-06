Il fiume Po, tra siccità e desertificazione

Dalle Alpi al mare Adriatico. Una via d’acqua che collega la parte occidentale con quella orientale del Nord Italia, che si sta prosciugando a causa di una siccità sempre più grave lungo i 652 chilometri del fiume più lungo del Paese. Il Po è così in secca che l'Adriatico ormai lo sovrasta e penetra nel delta risalendo lungo l'alveo. Ha già guadagnato 17 chilometri, lungo tutti i rami del fiume.

E mentre l'estate che ancora non è iniziata - lo farà con il solstizio del sole, martedì 21 giugno - tutta la Pianura Padana sta vivendo la stagione più arida degli ultimi 70 anni. La portata del Po a Pontelagoscuro non dovrebbe scendere sotto ai 450 metri cubi al secondo per mantenere l'equilibrio con le acque salate dell'Adriatico. Oggi oscilla intorno a 302, inferiore perfino al precedente minimo storico di 320.

«Le siccità eccezionali, come quella che ha colpito il bacino padano in questi ultimi tre mesi, saranno sempre più frequenti: negli ultimi 20 anni se ne sono succedute diverse di analoga eccezionalità (2003, 2006) che però si sono manifestate stagionalmente più avanti, ora invece ci affacciamo alla primavera con una carenza d’acqua impressionante. Le piogge primaverili non sono riuscite a colmare il deficit che si è creato. Dobbiamo peraltro sperare che le precipitazioni non si verifichino tutte insieme, concentrate in pochi giorni o poche ore, o in alcune zone, come è avvenuto spesso in questi ultimi anni, con danni incalcolabili al territorio e all’economia locale», scrive il Wwf nel suo report sulla situazione.