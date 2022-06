Rafael, il rifugiato che ha trovato accoglienza e lavoro in Italia

Intanto, in occasione della “Giornata Mondiale del Rifugiato” è anche tempo di bilanci. Secondo il rapporto statistico annuale dell’UNHCR “Global Trends”, alla fine del 2021 le persone in fuga da guerre, violenze, persecuzioni e violazioni di diritti umani risultavano essere 89,3 milioni, un aumento dell’8 per cento rispetto all’anno precedente e ben oltre il doppio rispetto al dato registrato 10 anni fa. Da allora, l’invasione russa dell’Ucraina e altre emergenze, dall’Africa all’Afghanistan ad altre aree del mondo, hanno portato la cifra a superare la drammatica soglia dei 100 milioni.

«Ogni anno, nell’ultimo decennio, i numeri sono aumentati», ha rilevato Filippo Grandi, l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati. «Se la comunità internazionale non unirà le forze per far fronte a questa tragedia umana, risolvendo i conflitti in corso e individuando soluzioni durature, questa terribile tendenza continuerà». Quella di Rafael è una storia che racconta un lieto fine, che parla di un percorso di accoglienza e di inclusione sociale, lavorativa e culturale che è andato a buon fine. Ma per tanti rifugiati o richiedenti asilo non è così. E lo spirito di questa Giornata particolare invita a riflettere proprio su questo e a spingere governi, Paesi, istituzioni, imprese e realtà del terzo settore a fare di più. Per garantire a tutti le stesse opportunità ed occasioni.