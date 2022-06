5 per mille, quel calo di firme che ci deve svegliare

Un dato è certo ed è lo scarso interesse che quest’anno sembra aleggiare attorno ai dati del 5 per mille. Eppure le curiosità potrebbero essere tante, dal momento che si tratta del primo dato sul comportamento degli italiani, rispetto al 5 per mille, dopo la pandemia. Forse sarò stato poco attento ma davvero è uscito molto poco a questo proposito e ciò pare in sintonia con il dato del 5 per mille del 2021 – anno d’imposta 2020 – che non è certo tra i più esaltanti della storia di questo strumento. Anzi, forse il dato più importante da sottolineare è proprio il fatto che per la prima volta da alcuni anni la copertura messa a disposizione dall’Amministrazione non è stata superata. E non stiamo parlando nemmeno di una distanza da poco, visto che le 16.282.585 preferenze destinano un importo di 506.956.649 di euro, rispetto al tetto fissato a 525 milioni.

Sul fronte dell’importo, un calo c’era da aspettarselo per effetto dell’importante riduzione del reddito medio nelle dichiarazioni del 2021. Forse quello che non ci aspettavamo era il calo del numero di preferenze, che ha anch’esso impattato sul volume delle risorse che arriveranno dallo Stato al non profit.

È vero che si è ridotto anche il numero delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2021, ma per dare un’idea dello scarso peso di questo indicatore si guardi il dato del 2019 quando avevamo 16,77 milioni di preferenze su 41,37 milioni di dichiarazioni: nel 2021 abbiamo avuto 16,28 milioni su 41,18 dichiarazioni. Inoltre ricordiamo che sono state perse nell’ultimo anno 166mila preferenze espresse che si aggiungono alle oltre 300mila perse nel 2020, che in soldoni fanno circa 15 milioni di euro.

Come leggere questo fenomeno è difficile dirlo. Di certo non è per la riduzione dell’interesse delle organizzazioni verso il 5 per mille: le realtà che si sono iscritte alle liste per beneficiare del contributo 2021 infatti sono ulteriormente aumentate, passando a 72.738 con una crescita di oltre il 5 % rispetto al 2020. Gli enti sono aumentati sì, ma la maggior parte di essi continua a collocarsi nelle fasce più basse in termini di preferenze raccolte: un fenomeno particolarmente evidente nell’ambito delle Onlus.