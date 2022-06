La nuova vita delle pecore (e della lana) italiane

Chi di noi non ha un bel maglione di lana morbida, da indossare durante le fredde giornate invernali? La fibra con cui è realizzato, però, probabilmente non viene da pecore italiane; il manto degli ovini nostrani – almeno dei tipi genetici più diffusi – non è adatto, infatti, all’uso tessile industriale. Gli animali, però, vanno tosati, per il loro benessere. E quindi che fine fa tutto il pelo dei circa settebosc milioni di pecore presenti sul territorio nazionale? Il progetto friulano Agrilana, nato da una collaborazione tra l’azienda agricola A. Servadei del dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali dell’Università degli studi di Udine, l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale e la start up AgriVello e sostenuto dalla Fondazione Friuli, ha trovato una delle possibili risposte a questa domanda: la produzione di pellet fertilizzanti.

Lo tosatura e lo smaltimento della lana, classificata come rifiuto speciale, è un vero problema per gli allevatori europei, che si vedono costretti a pagare anche ingenti somme di denaro, circa 6 euro a capo per anno, per disfarsi degli scarti della tosatura. “Non ci sono acquirenti per questo prodotto”, spiega Chiara Spigarelli, PhD di Uniud e titolare della start up AgriVello, “un po’ per la diffusione sempre più massiccia delle fibre sintetiche, un po’ perché la lana italiana è ruvida e ispida; le nostre pecore sono selezionate per la carne e per il latte”. Un'altra questione determinante è che in tutta la penisola non si carda e non si fila più. Quasi tutti i centri di lavaggio, fase fondamentale per poter utilizzare a scopo tessile il vello degli ovini, sono stati chiusi sul territorio nazionale. “Ce n’è uno a Biella – afferma la giovane – ma per gli allevatori sarebbe davvero scomodo andare sempre fino in Piemonte”. I rifiuti speciali potrebbero trovare la strada degli inceneritori, ma non è un processo conveniente: la lana è ignifuga e servono anche tre cicli per bruciarla completamente. “Dalle difficoltà di smaltimento da parte degli allevatori”, spiega Edi Piasentier, direttore del dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali di Uniud, “possono causare il rischio di una dispersione incontrollata nell'ambiente per interramento, pratica inquinante, o insacchettamento improprio per l'invio in discarica o, peggio, l’abbandono in discariche abusive”.