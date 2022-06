Dalla Spagna alle Madonie il modello migratorio che ripopola i comuni

Ci sono gli undici giovani della cooperativa sociale “VerbumCaudo”, feudo a metà tra l’area del Vallone nisseno e le Madonie, che fino al 1983 apparteneva ai fratelli Greco, boss reggenti della famiglia di Ciaculli. Oggi la comunità si è riappropriata del bene grazie a questi ragazzi che hanno riscritto la storia di un luogo oggi simbolo di riscatto, partendo dal lavoro della terra, dalle coltivazioni biologiche e di eccellenza.

Ecco, poi, le esperienze di permacultura della Casa dei Salici, le attività del Caseificio Petra e del Borgo “I Stritti”, che camminano parallele alle esperienze di turismo relazionale portate avanti a Petralia Soprana dal progetto “The heart of Sicily” attraverso l’host “Casa Antica” di Giovanna Gebbia e lo storico B&B “La Casa del Pittore” di Antonella Italia, presidente di “Itimed”, promotrici di reti e collaborazioni sul territorio madonita volte a creare sinergie tra operatori locali di turismo relazionale, quest’ultimo inteso come approccio che propone non la fruizione di esperienze ma la creazione di relazioni tra chi vive sul territorio e chi lo visita; a Scillato, invece, si può trovare la “Terra di Carusi”, impresa composta da un altro gruppo di giovani che ha deciso di unire le forze per riscoprire le risorse agricole che da sempre contraddistinguono il territorio, rimettendo in coltura alcune terre abbandonate. Nello specifico, hanno riattivato il processo produttivo di due specifiche cultivar locali: l’Albicocca di Scillato (Presidio Slow Food) e l’Arancia Biondo di Scillato.

Le dolcezze del territorio, infine, sono valorizzate dalla De.CO. Denominazione Comunale di Origine, voluta dal Comune di Petralia Soprana per valorizzare le produzioni locali con il marchio identitario, come quello che si racconta attraverso la bontà dei biscotti alla cannella dello storico Panificio Calogero Agliata di Petralia Soprana o lo “sfoglio”, dolce tipico di Petralia Soprana, anche detto “delle Madonie”, di Leonardo Albanese. A completare il paniere la caciotta madonita del caseificio Par.Do.r. e il panificio Anatra e Fucà.

Sono solo alcune delle realtà virtuose, considerate buone pratiche di sviluppo locale nell’area madonita, scoperte e valorizzate dal progetto interregionale “COM.IN.4.0. – Competenze per l’integrazione” che l’Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, Ufficio Speciale Immigrazione della Regione Siciliana, ha deciso di consolidare, in continuità con le precedenti edizioni FAMI, per rispondere alle esigenze dei migranti presenti sul territorio delle 5 regioni del Sud Italia che costituiscono il partenariato e che sono Puglia (capofila), Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia. Partner tecnico di supporto il Consorzio Nazionale per l’innovazione sociale “Nova”.