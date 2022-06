Volontari ed ematologi alleati al fianco dei pazienti

Il presidente nazionale Pino Toro ha aperto il suo intervento ricordando la visita al Quirinale di lunedì 20 giugno «Siamo stati ricevuti dal Presidente Mattarella (nella foto - con Toro una delegazione composta dal vicepresidente nazionale Ail Marco Vignetti, i membri del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Comitato scientifico Ail, e i rappresentanti delle Società Scientifiche di Ematologia-ndr.) e gli abbiamo raccontato i passi avanti delle nuove terapie e chiesto di sostenere il modello di welfare di Ail. Il Presidente ha voluto ringraziare i volontari per quello che è stato fatto nel corso della pandemia sottolineandone il coraggio nella attività fatte perché nessuno fosse lasciato indietro».

Il presidente Toro ha poi spiegato che la data della giornata nazionale, il 21 giugno, è simbolica della volontà di tutti di rafforzare l’impegno di ciascuno ed è occasione per promuovere l’informazione tra pazienti e caregiver su temi che coinvolgono migliaia di persone. Sono circa 30mila ogni anno in Italia i nuovi casi di tumore del sangue, grazie alla ricerca oggi i pazienti hanno più probabilità di guarire o convivere per anni con la malattia mantenendo una buona qualità di vita. Sostenere i pazienti e le loro famiglie e favorire la ricerca scientifica per rendere disponibili terapie sempre più efficaci sono obiettivi che si raggiungono anche grazie all’alleanza concreta tra Ail e l’ematologia italiana.

“Fare rete tra società scientifica e associazioni di pazienti” questo per Toro è l’obiettivo dell’associazione nel suo sostegno alla ricerca scientifica che negli ultimi 30 anni «ha portato a progressi prima inimmaginabili». E è anche per questo che «informare correttamente è un atto imprescindibile, condividendo le novità della scienza e coinvolgendo le istituzioni. Solo così» ha continuato «si potranno raggiungere risultati significativi. Per questo il compito dello Stato dovrebbe essere quello di fare propria l’intuizione del volontariato che apre strade nuove».

Da oltre 50 anni Ail è impegnata ad affiancare i pazienti ematologici e le loro famiglie, sostenere la ricerca scientifica e favorire il progresso della conoscenza nel campo dei tumori del sangue «un impegno quotidiano e un’alleanza virtuosa da rafforzare in questi tempi di cambiamento», ha sottolineato ancora Toro facendo riferimento al finanziamento costante di Ail a sostegno della Fondazione Gimema Franco Mandelli (Gruppo Italiano Malattie EMatologiche dell’Adulto) che promuove la ricerca indipendente e lavora per identificare i migliori standard diagnostici e terapeutici per le malattie ematologiche e, grazie a borse di studio e contratti, contribuisce alla formazione e all’aggiornamento di medici, biologi, infermieri e tecnici di laboratorio. «Gimema è un baluardo della ricerca indipendente grazie a una rete che è stata costruita nel tempo da un’idea lungimirante del professor Mandelli» ha chiosato Toro. Nel suo intervento il presidente ha voluto ricordare inoltre il ruolo dei Gruppi Ail Pazienti «utili per poter vivere la malattia in modo consapevole», come tutte le attività svolte dall’associazione grazie alle 82 sezioni provinciali dalle Case alloggio, alle navette, dalle scuole in ospedale alle sale giochi ai viaggi solidali, dalla scuola di formazione per i volontari al supporto psicologico per i pazienti «sono 60 gli psicologi finanziati da Ail», ha precisato. Tutte le attività rappresentano «un patrimonio del welfare sanitario» che si augura il presidente di Ail venga «accolto dai legislatori come funzionale alle terapie». Un ultimo accenno è stato riservato alla solidarietà verso i malati ucraini, sia a quelli arrivati in Italia e accolti nelle Case Ail sia a quelli rimasti in Ucraina attraverso l’invio di materiali richiesti dagli ematologi.