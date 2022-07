Piazza Armerina, flashmob antirazzista per l'installazione vandalizzata

Una pietra d’inciampo per ricordare i migranti morti nel Mediterraneo centrale e dire no al razzismo. Da Piazza Armerina, dove da anni opera l’associazione Don Bosco 2000, il mondo della società civile e le istituzioni si sono uniti per ribadire l’importanza di temi come l’accoglienza e l’integrazione in Sicilia.

Così per le vie della cittadina, nota in tutto il mondo per i suoi mosaici romani, oltre 200 persone si sono riunite in un flashmob ribadendo il messaggio “Nessuno si salva da solo”, titolo dell’installazione preparata proprio dai ragazzi migranti in occasione della Giornata del rifugiato e poi vandalizzata con un gesto rivolto proprio contro di loro e con chi da anni li accoglie. Nell’opera infatti le mani dei migranti che dal mare cercano aiuto erano state mozzate, quasi a voler dire: “Morite e affogate in mare”, come ha spiegato Samantha Barresi, la coordinatrice del Sistema di accoglienza e integrazione - Sai.