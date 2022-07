L'Ant colora Firenze di bianco in nome della solidarietà

Dopo il grande successo dello scorso anno ritorna, a grande richiesta, A Night for ANT – evento di beneficenza dress code total white patrocinato dal Comune di Firenze – realizzato per raccogliere fondi a sostegno del servizio di assistenza medica specialistica domiciliare e gratuita "Bimbi in ANT", che la Fondazione mette a disposizione dei piccoli malati di tumore in età pediatrica affinché possano essere curati nel calore della propria casa, tra gli affetti e le cose più care.

Il nuovo evento si svolgerà giovedì 7 luglio. Gli ospiti saranno accolti in piazza Santa Croce, splendida location del centro storico fiorentino, che farà da scenario alla manifestazione caratterizzata da arte, musica, moda e tanto altro.La serata inizierà alle 20.30 con la cena placée, e nel corso dell’evento si alterneranno momenti di grande emozione con la partecipazione straordinaria di alcuni famosi ospiti musicali a sorpresa di grande risonanza.

"La serata", spiega una nota di ANT, "come lo scorso anno, avrà la direzione artistica di Jacopo Durazzani ed è resa possibile grazie al prezioso supporto del Main Donor Sammontana e vedrà la partecipazione di Raffaella Pannuti, presidente di Fondazione ANT, Sibilla Bagnoli, in rappresentanza della famiglia Bagnoli proprietaria di Sammontana e Simone Martini, delegato ANT fiorentino insieme al Comitato d’Onore eccezionalmente ricco di personalità. Ne fanno infatti parte: Sibilla Bagnoli, responsabile comunicazione e immagine di Sammontana, Patrizia Bacci Biondi, imprenditore e titolare di Roy Rogers, Paola Calosi, notaio, Jacopo Durazzani, pr and event planner, Elisabetta Fabbri, presidente Starhotels, Marinella Fani, amministratore e socio di Fani Gioielli, l'avvocato. Aldo Fittante, Sara Funaro, assessore al Welfare, Titti Giuliani Foti, giornalista e scrittrice, Anne Louise Holm Ferragamo, madrina del comitato, Agnese Landini, Carlo Meli, imprenditore edile e dell’Ippodromo del Visarno, Francesca Pinzauti, architetto e consigliere di Leo France, Silvia Quiroga, diplomatica, Tony Scervino, ceo di Ermanno Scervino".

“Sono veramente felice di tornare di nuovo a Firenze in occasione di questa magnifica serata, che ci consente di stare insieme nel segno della solidarietà", sottolinea Raffaella Pannuti, presidente Fondazione ANT, "attraversiamo un periodo complicato a livello nazionale e internazionale ma siamo e saremo sempre al fianco delle persone malate di tumore e delle loro famiglie, offrendo gratuitamente cure domiciliari, supporto psicologico, servizi: ma soprattutto non farle sentire sole. La solitudine, ricordava sempre il nostro fondatore, è la più grande alleata della malattia. In questo percorso abbiamo il conforto di poter contare sull’affetto concreto dei nostri donatori. Il mio ringraziamento speciale va a tutti coloro che partecipano, a Sibilla Bagnoli, responsabile Comunicazione e immagine di Sammontana per il sostegno prezioso ad ANT, e all’amico Jacopo Durazzani, perché continuano a portare avanti in maniera tangibile la loro idea di responsabilità sociale e di vicinanza a chi soffre”.