"Libero Cinema" torna nelle piazze per allargare gli spazi di comunità

Aderente come sempre all’attualità e al momento storico Libero Cinema in Libera Terra, che in questa 17a edizione non dimentica il trentennale delle stragi mafiose di Capaci e via D’Amelio. Con "Nuove Generazioni", infatti, parte il viaggio per costruire momenti di ascolto e riflessione al fine di ridare spazio ai bisogni di ragazze e ragazzi, alle loro emergenze, al futuro.

La carovana di cinema itinerante porterà in ogni tappa, da nord a sud, il film Nulla di sbagliato dei registi Davide Barletti e Gabriele Gianni, prodotto da Cinemovel in associazione con CIAI e con l’Impresa sociale Con i bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile. Girato interamente da remoto durante l’anno scolastico 2020/2021, il film è un viaggio immersivo alla ricerca del significato del Tempo, centrato sull’ascolto delle ragazze e dei ragazzi che si trovano ad affrontare il delicato passaggio dal mondo dell'infanzia a quello della adolescenza. Attraversando tutto l’anno scolastico, il film restituisce un racconto intimo e al tempo stesso corale, che mette insieme i frammenti reali e fantastici di una generazione che ha enormemente sofferto i limiti del lockdown. Le ragazze e i ragazzi, con le loro storie, ci aprono le porte a un mondo dimenticato e spesso inascoltato, dove l’immaginazione e le emozioni posseggono ancora un potere magico.

Quest’anno la carovana apre a Milano nel Parco Trotter, tra Via Padova e Via Giacosa, per raggiungere e incontrare una comunità di studenti, insegnanti e genitori da sempre attenti alla costruzione di pratiche virtuose. Seconda tappa ad Ancona, presso l'Istituto Comprensivo Grazie Tavernelle, scuola impegnata nell’inclusione sociale e la mediazione culturale. Un cortile che si apre alla cittadinanza per accogliere e riflettere, insieme agli ospiti della serata, sulle sfide lasciate dalla pandemia e sul ruolo attivo della comunità educante. Dalle Marche alla Puglia, con la tappa di Cerignola, a fianco della Cooperativa Sociale "Pietra di Scarto" che lavora con lo scopo di dare un’opportunità di inserimento lavorativo a persone a rischio di esclusione sociale. In Campania Libero Cinema fa tappa a Aversa, con il Comitato Don Peppe Diana, per tenere accesi i riflettori su un territorio che lotta ogni giorno per ottenere libertà e giustizia.