A 30 anni dalle stragi del 1992, i giovani ripartono dall'antimafia dei territori

Un momento di riflessione che parte dalla considerazione che, a 30 anni di distanza dal biennio stragista '92-'93, le cose sembrano non essere cambiate come ci si auspicava.

"A Palermo – scrivono gli organizzatori di questo evento - sono tornati scontri a fuoco e omicidi in odor di mafia; le periferie e i quartieri continuano a essere abbandonati a sé stessi; prima per le amministrative, ora per le prossime regionali, sono scesi in campo soggetti condannati in via definitiva per reati di mafia a muovere le fila della politica; in campagna elettorale sono state tratte in arresto persone per scambio elettorale politico-mafioso; il traffico di stupefacenti nelle piazze di spaccio è in crescita esponenziale, così come il disagio giovanile; e - come se non bastasse - la retorica sedativa delle commemorazioni di Stato continua

«Ovviamente non finisce qui – dice in conclusione Karim El Sadi, responsabile della Commissione Palestina di “Our Voice” - perché questo è un lavoro che continua. Vogliamo lavorare, ma facendolo insieme alle persone che vivono nei quartieri della nostra città in cui le sacche di disagio sono enormi. Non possiamo, infatti, permettere che la storia si ripeta. Il nostro movimento vuole dare voce e spazio alle realtà sociali, per pretendere soluzioni concrete dall'attuale classe dirigente, la rimozione dei segreti di Stato e una pulizia interna dal cancro della corruzione, del compromesso, dell’abuso di potere. Solo insieme, però, tutto questo può arrivare a un risultato, La nostra voce sarà sempre la voce di chi non ne ha, la voce di coloro ai quali si tenta di togliere dignità».