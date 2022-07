Iacopo Melio: «La lezione sui social del panino con la mortadella»

Nato nel 1992, attivista di razza, è diventato celebre nel 2014 per un post che raccontava l’inaccessibilità dei mezzi pubblici. Da #vorreiprendereiltreno in poi di strada ne ha fatta tantissima. Iacopo Melio, 30 anni, oggi è seguito da quasi 700mila su Facebook e da 118mila su Instagram. È giornalista freelance, a fine 2020 il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo ha insignito del titolo di Cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica e dal 2020 è Consigliere regionale in Toscana. È uno dei cinque influencer che Vita ha selezionato per la ventata di novità che portano nell’approccio alla disabilità e alla sua narrazione, proprio grazie ai social e al loro linguaggio: ve li raccontiamo sul numero di luglio, in edicola e scaricabile online. Le altre aree? Ambiente, innovazione sociale, diritti umani, education, giovani per i giovani, sostenibilità.

Iacopo, quali obiettivi ti sei dato all'inizio con la tua presenza sui social? E come sono cambiati nel tempo?

Da aspirante giornalista, ho iniziato a scrivere sui social aprendo un mio blog personale con il semplice obiettivo di farmi leggere e coltivare piano piano un mio pubblico. È così che sono arrivate le primissime collaborazioni con qualche piccolo giornale online, finché nel 2014 un mio articolo non è diventato virale anche all'estero, aumentando drasticamente la visibilità. Da quel momento, ho definitivamente scelto la scrittura online come strumento per fare attivismo, rilanciando tematiche e dando voce a persone che, magari, non vengono abbastanza considerate. Nel tempo, quindi, direi che è cambiato l'approccio, dal voler fare il giornalista all'utilizzare il giornalismo e la visibilità come armi buone di pressione e costruzione più ampia.

Hai una strategia digitale? Su orario, contenuti, temi?

Una strategia c'è sempre. Lo stesso articolo del 2014, che mi ha "lanciato" al grande pubblico ed è diventato virale, non era casuale ma studiato nello storytelling di un tema piuttosto banale nella disabilità - le barriere architettoniche e l'inclusione - ma raccontato in modo originale. Di sicuro, fino a qualche anno fa avevo una strategia molto più attenta: ad esempio, evitavo alcuni giorni e orari, mentre ne preferivo altri, stando attento a non superare un certo numero di post così come a pubblicarne almeno uno al giorno. Oggi, forse perché i miei lavori (sia nella comunicazione che nella politica) si basano ormai sul personal branding e sul nome, e non più sulla performatività dei miei contenuti, ho imparato a fregarmene e ad uscire quando ho qualcosa da dire e mi va davvero. Sia chiaro, non che prima pubblicassi cose forzate o nelle quali non credevo, ma capitava di coprire notizie dicendo la mia pur di rimanere nel flusso della discussione: oggi, se non ho tempo o semplicemente voglia, mi prendo una pausa in attesa dell'ispirazione giusta. Sempre con una strategia di fondo e con una programmazione studiata, s'intende.