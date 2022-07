Il Salento che brucia tra ulivi secchi e terre abbandonate

Ad aggravare l’emergenza relativa all’abbandono dei terreni e degli incendi è anche il fatto che «questa situazione non viene narrata, non conosciamo l’esatta estensione dei danni, le aree colpite. I Comuni sono in ritardo con l’aggiornamento del Catasto Incendi, la gestione del monitoraggio ed i controlli. Le istituzioni devono richiedere il riconoscimento dello stato di emergenza per far attivare tutte le misure necessarie alla prevenzione, al contenimento e al controllo dei territori, anche per avere il rinforzo delle risorse umane e tecniche dei Vigili del fuoco, dell’Arif e del Corpo forestale a presidio del territorio» dice Scrimieri.

Di conseguenza, dal coordinamento sono partite due iniziative parallele: «Le 10 domande di fuoco, come provocazione alla cittadinanza e alle istituzioni sulla situazione attuale degli incendi, che è simile a quella dello scorso anno; una petizione destinata alle istituzioni regionali, provinciali, locali e a tutte le forze dell’ordine per chiedere la realizzazione di un Piano straordinario di rigenerazione ecologica e paesaggistica, a partire dall’attivazione di un Piano straordinario per la gestione dell’emergenza incendi estivi».