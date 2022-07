Carcere, l'altro scandalo di Santa Maria Capua a Vetere

L’"acqua alla gola”, per i detenuti della Casa circondariale Francesco Uccella, è tutto fuorché un gioco di parole. La struttura penitenziaria, sorta nel 1996, fu messa in piedi fin dall’inizio con un grande difetto di progettazione, che rappresenta un diritto leso per le persone: il carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) non ha infatti alcuna rete idrica.

È la condizione con cui si confrontano circa 900 detenuti e il personale di Santa Maria Capua Vetere, che oggi ricorrono all’acqua in bottiglia per scongiurare il caldo, delle celle e del non poter nemmeno farsi una doccia liberamente, il tutto in una delle estati più calde della storia secondo il National Centers for Environmental Information. “L’acqua fino a oggi è stata portata con 2 autobotti e distribuita via bottigliette d’acqua, 2 a testa”, spiega Emanuela Belcuore, Garante dei diritti delle persone private di libertà personale dell’area di Caserta. Belcuore si è insediata a giugno 2020, a pochi mesi dal pestaggio dei 292 detenuti della sezione Nilo, per cui solo pochi giorni fa 105 agenti della polizia penitenziaria sono stati rinvitati a giudizio. Da allora, si è trovata ad affrontare condizioni di vivibilità drammatiche.

“Com’è possibile pensare che un edificio del genere, senza acqua corrente, possa ospitare le persone? Siamo in estate, la gente ha caldo e non può rinfrescarsi, le docce non funzionano, senza contare che ci sono 95 casi Covid che hanno bisogno di spazi arieggiati”, interviene la Garante.

Una domanda che affonda le sue ragioni ragioni fin dalle fondamenta di Santa Maria Capua Vetere. Anzi, nel calcestruzzo. In verbale del 1993, il pentito camorrista Carmine Schiavone sostenne che il Francesco Uccella fu messo in piedi infatti con il calcestruzzo del consorzio Cedic, facente capo ai Casalesi. Il sistema idrico negli anni è stato creato ma a tutt’oggi non c'è ancora l'allaccio alla rete cittadina: questo fa sì che la struttura debba essere rifornita periodicamente di acqua dall'esterno o che, come nel caso delle docce, si ricorra a pozzi artesiani non a norma.

Come ironia della sorte, il carcere ancora oggi non ha acqua corrente, ma i sei padiglioni della struttura di Caserta recano invece ciascuno il nome di un fiume: Danubio, Tamigi, Senna, Tevere, Volturno e Nilo. Ma a parte i giochi di parole, Santa Maria Capua Vetere è tutt’oggi a secco.