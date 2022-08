Il Comune che ha saputo diventare comunità energetica

Terreni, ceduti a titolo gratuito a cooperative agricole locali, sui quali sono stati realizzati 15 MW di solare sulle coperture di serre per la coltivazione di kiwi, fave, funghi, goji e altri ortaggi, in modo particolare patate, cipolle e pomodori, in modo da non sottrarre terreno agricolo agli usi consueti. Parte delle entrate provenienti dal conto energia, circa 80mila euro l’anno per 25 anni, tra il 2013 e il 2015 sono stati ridistribuiti alla cittadinanza attraverso l’esenzione della TASI, mentre un’altra parte è stata investita nella valorizzazione del patrimonio edilizio storico in disuso e nella solarizzazione degli edifici pubblici realizzando quattro impianti solari fotovoltaici. Non a caso nel 2016 San Lorenzo Bellizzi é stato premiato da Legambiente come Comune rinnovabile, avendo dimostrato di sapere incamminarsi anzitempo verso la transizione ecologica.

Per Domenico Vito, attivista per il clima, si tratta di un cammino importante per tutti.

«La grande prospettiva per il sud è l’agricoltura rigenerativa, l’agro forestazione, frontiera che può rigenerare suoli ed evitare emissioni. La riforestazione, infatti, cattura Co2, una strategia per combattere il cambiamento climatico. Allo stesso tempo, la transizione energetica è la leva grazie alla quale può avvenire la svolta per il Sud, dando modo a molti borghi di diventare comunità energetiche. Su tutto questo c’è gran fermento. “Energia Calabria”, per esempio, è una no profit attivissima in questo genere di proposte».