L’Italia (prosciugata) brucia

Non serve avere la sfera di cristallo per prevedere ciò che già stava accadendo prima dell’estate 2022. Basta andare a leggersi i dati dello scorso anno, già impressionanti: “Sono stati 159.437 gli ettari di superfici boscate e non devastati dalle fiamme, il 154,8 in più in più di quelli inceneriti nel 2020 (un dato sicuramente sottostimato)”. È questa la premessa dell’ultimo dossier di Legambiente “L’Italia in fumo”. Gli incendi del patrimonio naturale, i fattori di rischio e le proposte di Legambiente”, presentato poche ore fa. Un report che si spinge naturalmente fino ai nostri giorni, con poco meno di 33 mila interventi dei vigili del fuoco per incendi boschivi dal 15 giugno al 21 luglio scorso: 4.040 in più rispetto al 2021. Ed eravamo solo all’inizio. L’inizio di un’estate 2022 segnata da temperature mai così elevate e da una drammatica siccità. Basti pensare che dall’1 gennaio al 15 luglio di quest’anno, sono andati in fumo già 26.270 ettari.

In fumo le aree protette

Spostandoci al resto d’Europa, del mezzo milione di ettari bruciati nel 2021, il 20 per cento ha riguardato i siti “Natura 2000”, parte di una rete di interesse comunitario, e di zone di protezione speciale creata dall’Unione europea per la salvaguardia e la conservazione degli habitat e delle specie, animali e vegetali. E l’Italia è il Paese che ha pagato il prezzo maggiore per i siti Natura, seguita dalla Spagna: insieme rappresentano il 45 per cento della superficie totale bruciata. Per avere un’idea di cosa significhi perdere in poco tempo superfici boschive superiori ai 30 ettari, Legambiente ha caricato tutti i dati satellitari Effis , il sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi, sull’app “Gaia Observer”, tra i servizi gratuiti che Legambiente offre ai cittadini, e aggiunta la funzione “segnala area”, che consente a chiunque, appena entri in una delle aree percorse dal fuoco (quelle mappate a scala europea) di essere avvisato, tramite un bip, dall’app.