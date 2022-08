Dipendenze in Sicilia, mancano i Sert e le strutture a doppia diagnosi

Strutture a doppia diagnosi che possano prendere in carico soggetti che hanno bisogno di essere accolti in comunità dedicate. La Sicilia non ne ha, non può neanche minimamente paragonarsi alla regione Piemonte, dove le strutture prevedono un’ampia casistica e vanno da quelle di tipo residenziale alle strutture ambulatoriali a quelle per adulti, per bambini, per coppie, centri crisi, per soggetti con Hiv/Aids, alloggi di reinserimento, gruppi appartamento e pronta emergenza.

«Noi abbiamo solamente le classiche comunità – spiega Giampaolo Spinnato, direttore del Servizio dipendenze patologiche dell’ASP n. 6 di Palermo - perché la Regione non ha stabilito i criteri per accreditare le strutture. Così, quando abbiamo un paziente in doppia diagnosi dobbiamo andare fuori dalla Sicilia, con la conseguenza di fare entrare i nostri soldi nella casse delle altre regioni».

Al momento nessuno si è preso la responsabilità neanche di fare proposte.

«Stavano lavorando a una struttura a doppia diagnosi, ma poi è arrivata la pandemia. Stiamo cercando di fare ripartire il progetto, ma non è facile. Se, poi, ci fosse una legge regionale, si potrebbe pensare ai bandi per accreditare il privato sociale a gestire questo genere di servizi. Anche perché il ragazzino che si trova in difficoltà per strada non può essere trattato come altri soggetti con problemi differenti, minori o maggiori che siano non ha importanza. Un centro di crisi, per esempio, consentirebbe di fare pronta accoglienza a chi ha immediato e momentaneo bisogno attraverso una struttura che preveda un tipo di personale diverso a seconda dei casi. Dare riparo anche solo per qualche giorno o settimana, seppure senza la motivazione ad accedere a servizi più strutturati, è comunque un primo aggancio che ci consente di ipotizzare un lavoro a lungo termine».