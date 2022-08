Ferragosto, Misericordie mobilitate. Il presidente: "Impegno non riconosciuto"

I volontari delle Misericordie hanno trascorso un Ferragosto, l’ennesimo, all’insegna della solidarietà: un migliaio i mezzi in servizio, tra ambulanze e auto di servizi alla comunità, oltre a tremila volontari impiegati. Alla fine di una giornata intensa al fianco dei fragili e dei bisognosi, il presidente della Confederazione nazionale Misericordie d'Italia, Domenico Giani, riflette pubblicamente su quanto il riconoscimento di questo importante lavoro sia misconosciuto a livello politico e istituzionale.

"Ringrazio tutti i volontari che si sono spesi per i più fragili, perché le difficoltà non mancano a causa anche del caro carburanti", dice Giani, riferendosi alla ormai nota situazione che vede le Misericordie e le altre associazioni di volontariato dedite al trasporto sanitario e alla protezione civile, strette fra il crescente aumento dei carburanti e dell'energie e rimborsi regionali non aggiornati e comunque parametrati a un quadro internazionale che pandemia prima e guerra poi hanno sconvolto.

“Al di là di alcune esperienze più virtuose su base regionale come quelle della Lombardia o della Toscana", prosegue Giani, "non sempre i vari livelli di governo manifestano particolare riconoscimento per l’opera dei tantissimi volontari che animano ogni giorno le organizzazioni della solidarietà sociale, vera linfa vitale della nostra società. Anche nei più recenti provvedimenti del Governo, ad esempio, non emerge sempre in modo chiaro la volontà di fornire un aiuto concreto e sostanziale al volontariato, che rimane invece troppo spesso sullo sfondo. E ciò, si badi, anche nell’attuale clima pre-elettorale, lo dico sempre in punta di piedi e da uomo delle istituzioni che ha dedicato la sua vita al servizio alla collettività:trovo assordante e sconcertante il silenzio delle Istituzioni e della politica”.

“Persone al servizio delle persone", riprende Giani, che ieri ha fatto visita alla Misericordia di Santa Marinella (Roma), "che hanno scelto di dedicare la giornata di ieri, che per molti ha rappresentato un giorno di spensieratezza, agli altri, in special modo a chi ha bisogno perché si trova in situazioni di difficoltà e solitudine. Anche ieri non ci siamo dimenticati degli ultimi e dei più fragili, e lo rivendico con orgoglio ringraziando i volontari in servizio, perché le difficoltà non mancano”.

Per il presidente della Confederazione nazionale delle Misericordie è necessario “che tutti gli enti costitutivi della Repubblica, a partire dallo Stato, dal Governo e in generale dal decisore politico, prendano un’effettiva coscienza del ruolo del volontariato attraverso aiuti concreti e risposte certe, in modo da far sì che possa continuare ad operare nella funzione sua propria di vicinanza alla persona. Rimettere al centro il volontariato con sussidi concreti ed effettivi significa infatti rimettere al centro la persona”.