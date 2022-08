In barca per raccontare il mare attraverso i fumetti

Midva vuol dire “noi due” in sloveno ed è la barca sulla quale Davide Besana, famoso autore e fumettista milanese, ha fatto tappa a Palermo in occasione di uno degli ultimi suoi viaggi in ordine di tempo che lo sta vedendo navigare lungo tutto il Mar Tirreno, incontrando associazioni, giovani, partecipanti a numerose regate per raccontare il mondo del fumetto, da sempre parte integrante della sua vita.

A Palermo, Besana ha tenuto delle lezioni di disegno e vela per i ragazzi del Laboratorio Zen Insieme e del Centro Tau dei Danisinni, i due punti luce di Save the Children nel capoluogo siciliano, ai quali ha spiegato come la matita e il mare entrano in connessione e lo ispirano.

«Ho messo la barca in acqua ad aprile e a maggio sono partito per Sorrento, dove avevo in programma una mostra che dovevo realizzare dipingendo tutte le barche che partecipavano a un campionato di Maxi Yacht. Ho, poi, continuato seguendo tutta una serie di regate, partecipando anche a una serie di attività come quella promossa da Save the Children nei suoi punti luce del Paese e patrocinata dalla Lega Navale Italiana portando con me i miei viaggi e i miei libri».

A favorire questo incontro la sezione di Palermo della Lega Navale Italiana che ha sede alla Cala, nel cui porticciolo Midva ha attraccato.

«La presenza di Besana a Palermo è stata importante per tutti i nostri ragazzi – afferma il presidente della Lega Navale Italiana - Palermo, Beppe Tisci - con i quali lavoriamo ogni anno in maniera costante. In estate, in modo particolare, li portiamo a fare attività in mare, quindi abbiamo approfittato della presenza di Davide per unire l’utile al dilettevole. Emozionante, poi, il momento in cui davanti a loro ha realizzato una vignetta dedicata a noi. Grazie a questi momenti i nostri ragazzi crescono e intravedono nuove opportunità per rompere monotonia e schemi».