I borghi? Non luoghi rifugio, ma un patrimonio da amare

Una capacità, la sua, di renderci partecipi del suo modo di studiare e riportare sulla carta i risultati del suo ricercare, umanizzando allo stesso tempo i luoghi e facendoci empatizzare con gli abitanti e con gli incontri che hanno inevitabilmente arricchito la sua vita. Come e quando, ad apertura del libro, narra del Cilento.

"Mentre scrivo sono in una delle aree più remote d’Italia, dove e ancora possibile assistere a un mondo antico e sigillato, a contatto con una contemporaneità feroce e veloce. Stanno tutti insieme, il vecchio e il nuovo, le residenze d’artista e l’abbandono. Mi hanno invitata per una conferenza sui paesi e la riattivazione culturale. Siamo ospiti in case vuote, messe a disposizione dagli ultimi abitanti rimasti nel paese. Vivo con due ragazze, una regista, una danzatrice bielorussa e due ragazzi campani artisti del fuoco. È dicembre e fa un freddo insopportabile. Il luogo dove dormiamo non è dotato di riscaldamento ed è difficile prender sonno per l’umidità e l’aria gelida. La luce di un lampione all’altezza della finestra riempie la stanza di arancione. Faccio un primo giro nel paese disabitato, non ci vive più nessuno. Vedo un’unica casa illuminata con la porta aperta. La temperatura è sotto lo zero e non capisco perché quella porta sia aperta da almeno ventiquattro ore, la luce accesa in tutte le stanze, anche dopo la mezzanotte, e la televisione ad alto volume. Sul davanzale della finestra c’è del cibo in decomposizione, carta stagnola e bottiglie di vetro. Spingo la porta in alluminio ed entro. Un odore di urina, feci e putrefazione mi travolge.

Un tanfo irrespirabile di sporco, putrido e vecchio. Mi metto la mano sulla bocca e mi copro con lo scaldacollo. Tutti i sensi reagiscono all’aggressione olfattiva, metto a fuoco la stanza, i mobili, il corridoio, le scale che portano al piano superiore, le pareti verdi e un divano di legno coperto di cuscini sudici, quasi neri. C’e vita. Davanti a me una signora di un’età indecifrabile, dagli ottantacinque ai cento anni, seduta in fondo alla cucina, davanti a una stufetta. Senza calze, indossa una gonna, una maglia e uno scialle. Ferita alle gambe, quei tagli che hanno gli anziani

che non si rimarginano più. Vorrei chiederle qualcosa, ma fa troppa puzza, non riesco a parlare e ho paura che mi venga una reazione alla pelle per lo sporco. Da una stanza adiacente si sente una tv accesa ad alto volume. Riesco a figurarmela: con un letto disfatto e cumuli di vestiti. Non oso fare un passo avanti né indietro. Confesso di non essere preparata. Queste scene mi allarmano e mi fanno stare male. Penso che dovrei lavarla, aiutarla, pulire questa casa e capire di cosa abbia bisogno. Ma non riesco a fare nulla. Mi chiede di ritornare. Mi sento in un reportage, in un luogo altro, lontano, non mio. Non ci sono tracce di cibo fresco da nessuna parte, solo cose molto vecchie, poggiate in modo ordinato. La signora sembra non compiere alcuna azione, se non stare lì da sempre. La saluto, me ne voglio andare. Mi chiede di non chiudere la porta. Fuori fa freddo, la lascio socchiusa. Solo dopo capisco che e l’unico modo che hanno i vicini per controllare se e ancora viva”.