L'Oscar della femminilità a Francesca Genovese

Da parte sua Aisla esprime orgoglio per il riconoscimento assegnato a Francesca Genovese, fondamentale riferimento per tutta l’associazione e consigliere nazionale.

L’impegno tenace di Francesca Genovese - si legge in una nota dell'associazione - ci ricorda il valore di una società che dovrebbe prendere sempre più coscienza delle proprie fragilità e con le quali avviare un confronto costante e attento. Ciascuno nel proprio ruolo, proprio come le bagnarote, deve fare la sua parte per una "società della cura" che sia capace di rispondere concretamente al bisogno di cura di malattie complesse, come la Sla, garantendo alle famiglie il diritto ad una adeguata assistenza sanitaria e sociale.

«Percorsi oggi quasi inesistenti in Calabria, ma che ci auguriamo incontrino nuova consapevolezza e attenzione», dichiara Francesca Genovese, che prosegue: «La Sla ha scelto noi quando ha colpito Maurizio, mio marito. Eravamo una giovane coppia appena sposata ed in attesa del primo figlio. Lui appena trentenne ed io poco meno. La vita, comunque si presenti, non è una barca con le vele ammainate. Una barca per sua natura anela al mare e a questo mare della vita il sistema sanitario e sociale deve garantire tutta la cura e l’attenzione necessaria. È per questo che continuo a stare al fianco dei miei amici nella loro personale battaglia quotidiana e nel ricordo del mio angelo speciale».