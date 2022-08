Prociv Quartu, gara di solidarietà dopo il raid vandalico

Anche la presidenza della Regione ha inviato un messaggio di vicinanza. «In tanti si stanno mobilitando, in una sorta di gara di solidarietà», sottolinea Puddu. «Ci fa piacere sapere di non essere soli. A noi basta avere i soldi sufficienti per ripristinare i mezzi danneggiati e acquistare le attrezzature che ci sono state sottratte, oltre ai kit di soccorso che sono ormai inservibili. Di sicuro, non ci faremo intimidire da un episodio delinquenziale compiuto da poche persone».

Trenta soci volontari, un impegno costante che va avanti dal 1982 («Non è certamente il modo migliore di festeggiare il quarantennale dalla nostra fondazione», è l’amara considerazione di Puddu), la Prociv è sempre presente quando le emergenze chiamano, anche da località distanti. Spesso interviene in stretta collaborazione con altre importanti realtà del territorio, come il Masise dei vicini Comuni di Maracalagonis, Sinnai e Settimo San Pietro. Le sue attività spaziano dall’antincendio alla protezione civile (per esempio, l’alluvione di Olbia del 2013, il terremoto nelle Marche del 2016, la ricerca dispersi in aree montane oppure l’accoglienza dei profughi ucraini), dall’assistenza sanitaria agli anziani e ai disabili sino agli interventi in casi eccezionali, come la raccolta di fieno nelle annate di grave siccità a favore delle aziende agricole maggiormente in difficoltà. Lo sdegno della cittadina quartese, in poche ore, si sta trasformando in qualcosa di più positivo che verosimilmente consentirà a questa associazione di riprendere a lavorare nel giro di poche settimane.