Giovani imprenditori cercasi per scambiare know how con la Tunisia

Motori accesi per la Business Plan Competition di ALLER, grazie alla quale startup e neo-imprese avranno tempo sino al 5 settembre per decidere di sfidarsi nella realizzazione di un piano industriale ad alto potenziale. Le migliori venti proposte accederanno a un percorso di accelerazione e di scambi commerciali e know how con la Tunisia. In palio un montepremi complessivo 80mila, 20mila dei quali andranno al primo classificato. Potranno partecipare persone con cittadinanza italiana o tunisina o di un paese terzo, la cui idea di start-up dovrà svilupparsi in Sicilia o in Tunisia. Incoraggiata l'adesione di giovani e donne.

Capofila del progetto, finanziato nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera ENI Italia-Tunisi con l’obiettivo di sviluppare il potere trasformativo dell'azione imprenditoriale nei territori transfrontalieri interessati, mettendo in rete gli attori dell'ecosistema dell'innovazione in Tunisia e Sicilia, è il Consorzio ARCA che metterà a disposizione i propri spazi di coworking e prototipazione oltre al suo grande network di mentor e imprenditori con proiezioni su tutto il territorio siciliano e nazionale e Mediterraneo.

In tutto 40 le idee imprenditoriali innovative che verranno selezionate in Sicilia e nei tre Governatorati della Tunisia (Tunisi, Ben Arous e Ariana) in settori come le energie rinnovabili, l’agroalimentare, il tessile e l’abbigliamento, l’innovazione nei servizi pubblici e/o per le imprese, la salute e il benessere, ma anche in altri ambito trasversali alla Sicilia e alla Tunisia.