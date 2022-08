David Puente: care non profit, alzate la voce contro le bufale nel sociale

Puente come si spiega il proliferare di tante bufale?

Chiariamolo subito, non è colpa di internet. I social e il web hanno solo accresciuto il modo di fare informazione e disinformazione.

Alcuni temi cari al mondo del sociale, come l’immigrazione, le discriminazione razziali o religiose e la disabilità sono spesso vittime di una cattiva informazione. Come mai?

I bufalari sono molto attenti nel cercare di capire cosa ci piace, cosa ci fa paura e cosa alimenta odio. Si nutrono in modo particolare della paura per tutto ciò che è culturalmente considerato diverso o è poco noto.



Può farci un esempio concreto?

Dal 2014 al 2017 è stato molto attivo un gruppo su facebook che millantava di denunciare tutti i crimini commessi dagli immigrati. Funzionava così: il titolare del gruppo frequentava, impiegando un sacco di tempo, le community come “Sei di Milano se…”, “Sei di Palermo se…” e ingaggiava gli odiatori più attivi, proponendogli di far parte del proprio gruppo. Su facebook, questi “odiatori selezionati” avevano come incarico quello di condividere delle foto fuori contesto accompagnandoli da testi falsi. Ad esempio era diventata virale la foto di un ragazzo del sud Africa seguita da questa didascalia: “ecco come i neri prendono d’assalto le ville dei bresciani”. Tutto inventato, ovviamente.

Qual era l’obiettivo?

Spesso, ma non sempre, dietro i bufalari ci sono persone che condividono la stessa matrice razzista, antisemita e di estrema destra. Sono mossi dal desiderio di fare propaganda politica ed ideologica. Spesso anche dalla voglia di fare soldi.

Ci può spiegare?

Teniamo a mente due esempi: coloro che mentono associando l’insorgenza dello spetto autistico ai vaccini e coloro che propongono di curare il cancro con il bicarbonato. Entrambi fanno leva sulla disperazione dei famigliari o delle persone la cui vita è stata segnala da questi disturbi o malattie e propongono loro delle soluzioni: la panacea, la bacchetta magica, la posizione miracolosa. Nel frattempo, riempiono i propri siti di banner pubblicitari: così, più persone atterranno sulla loro homepage o sui social, più loro guadagnano.

Cosa possono fare le associazioni, le ong, gli enti del terzo settore che invece conoscono verità diverse?

Mi sento di dare un solo consiglio: non state mai zitti. Se vedete, ad esempio, che circola un’immagine falsa che parla di un attacco in una zona dove voi prestate soccorso umanitario, fate intervenire i vostri collaboratori. Portate sempre la vostra testimonianza, ancora meglio se avete del personale in loco. Se vi occupate di xenofobia e di razzismo condividete i dati che smentiscono alcune bufale. Se vi occupate di ricerca in ambito sociale e medico, spiegate i risultati dei vostri lavori.

Basta questo?

Non basta affatto. Non estirpa il problema, ma evita che menzogne, illazioni, falsità prolifichino indisturbate. Ma soprattutto, se non si risponde, se non dite “questo non è vero, le cose stanno così e cosà”, gli altri, anche quelli che hanno una sensibilità più vicina alla vostra o che simpatizzano per una causa sociale, inizieranno a vacillare pensando “se non smentiscono allora sarà vero”. Ogni buco lasciato nella vostra comunicazione può essere riempita – male- da altri.