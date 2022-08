Torre Grande per tre giorni diventa inclusiva

«Nella nostra Associazione – sottolinea Riccardo La Porta, fondatore dell’Asd Sea Scout – la pratica sportiva è vista da sempre come valido strumento per il raggiungimento delle autonomie da parte di persone con disabilità. In questo modo il soggetto – che da utente diventa atleta e come tale ha dei coach, si allena e si addestra – apprende e persegue un obiettivo che sia il risultato al meglio delle proprie capacità psicofisiche. Il lavoro in squadra diventa confronto, aspettativa, stimolo, dove sviluppare le proprie capacità prestazionali, implementare le autonomie motorie, raggiungere la consapevolezza del corpo e dell’essere; conoscere e riconoscere le emozioni altrui e proprie. Power of Sport è la volontà di presentare tutto questo al territorio, alla comunità in cui viviamo, e dimostrare che un mondo più inclusivo è possibile; ed è più bello».

Per Anna Rita Taris, presidente della Sea Scout, «con manifestazioni come questa vogliamo che i ragazzi con svantaggio cognitivo relazionale, soprattutto se hanno terminato il ciclo di studi e raggiunto la maggiore età, abbiano ancora delle opportunità per trovare il loro posto nel mondo. L’ambizione di Power of Sport, per alcuni aspetti visionaria, è quella di contribuire a costruire una società in cui lo svantaggio sia peculiarità che riesca, in alcuni suoi aspetti, a piacere alla vita; tanto da far diventare il diverso un essenziale aspetto di perfezione».

«Sarà una tre giorni molto importante per la Fisdir», è il commento di Carmen Mura, presidente della Fisdir Sardegna. «I nostri atleti possono praticare attività sportive differenti e Power of Sport è stata un’intuizione fantastica: le ragazze e i ragazzi dimostreranno ciò di cui sono capaci e nel contempo chi avrà modo di guardare il loro impegno, avrà la possibilità di vedere cosa sono capaci di fare. Un grazie infinito a Rita, Riccardo e alla grande famiglia di Sea Scout per questa formula che, sono certa, sarà un successo».