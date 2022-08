Addio mascherine e per gli alunni positivi niente obbligo di DAD

Si torna a scuola come se nulla fosse accaduto in questi tre anni. Dopo l’addio al metro di distanza, all’obbligo di mascherina e a quello di vaccinazione per gli insegnanti, dal 1° settembre decadono anche le ultime misure anti contagio. L’Istituto Superire di Sanità e i Ministeri della Salute e dell’Istruzione sottolineano «la necessità di garantire la continuità scolastica in presenza e di prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche».

La regola principale è che si va tutti in classe, in presenza, e soltanto chi ha febbre (oltre i 37,5) o ha effettuato il test Covid ed è risultato positivo deve stare a casa. Non sono più previsti né il distanziamento dei banchi, né i percorsi alternativi, né i limiti per l’attività sportiva, né gli ingressi scaglionati. In caso di una nuova ondata del virus, le scuole dovranno essere pronte a rimettere in atto le misure dello scorso anno.

Il documento (disponibile QUI quello per le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione), propone misure standard di prevenzione per l’inizio dell’anno scolastico che tengono conto del quadro attuale e indicano ulteriori interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico. Si tratta in pratica di un doppio livello per modulare le regole a seconda della curva dei contagi.

Per questo quest’anno resta comunque la figura del «referente Covid», che tra l’altro dovrà occuparsi della gestione dei casi positivi.