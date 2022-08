Elezioni politiche: la violenza contro le donne resterà senza risposte?

Le richieste di D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza

«Delle tante domande che sono ancora senza risposta, chiediamo ai partiti: come pensano di risolvere una situazione legislativa complessa, sapendo che solo il 28% delle donne accolte dai Centri antiviolenza è disposto ad affrontare il percorso con la Giustizia, che a volte comporta una vittimizzazione istituzionale?», si chiede Antonella Veltri, presidente di D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza. « E quanto dovremo ancora aspettare perché l’attività di formazione per le Forze dell’Ordine, per la magistratura, per assistenti sociali, psicologi e medici, per il corpo docente delle scuole di ogni ordine e grado diventi obbligatoria?».

D.i.Re reclama risposte su punti salienti dalle forze politiche che si propongono per il governo del Paese,

1. Come pensano di affrontare, in modo sistemico, il fenomeno della violenza maschile alle donne?

Sappiamo bene, e da tempo, che la violenza alle donne è un fenomeno strutturale, basato su radici culturali profonde. Senza un intervento sistemico e sistematico, è impossibile portare avanti un cambiamento abbastanza forte da radicarsi nella società.

2. Quali interventi formativi sono previsti, nei programmi elettorali, per rafforzare la conoscenza del fenomeno della violenza e, finalmente, eliminare gli approcci sessisti e stereotipati presenti tra gli operatori che a vario titolo si occupano di violenza?

A partire dalle condanne inflitte allo Stato italiano da vari organismi internazionali e con il coinvolgimento dei centri antiviolenza, è fondamentale creare un sistema formativo che sappia eliminare il problema della vittimizzazione secondaria, contribuendo a creare un nuovo sistema culturale, anche coinvolgendo le istituzioni scolastiche.

3. Quali azioni sono previste per garantire alle donne il diritto al lavoro e a una equa retribuzione? Quali sono le strategie programmatiche sul lavoro femminile?

Durante il primo anno di pandemia, oltre il 70% dei posti di lavoro persi ha riguardato le donne lavoratrici che – quando riescono a lavorare – si trovano ancora in condizioni di svantaggio retributivo rispetto ai colleghi uomini. Questa condizione favorisce la permanenza nei rapporti segnati dalla violenza, anche a causa delle insufficienti capacità economiche per affrontare nuove condizioni di vita.

4. Quali sono i programmi che daranno modo alle donne di gestire le loro risorse senza subire ulteriore violenza economica?

Ancora oggi molte donne non sono titolari di conto corrente, rischiano di essere incentivate a lasciare ai compagni la gestione anche del loro patrimonio e restano esposte, in caso di violenza economica a condizioni debitorie con conseguenze di lunga durata. I sostegni economici per i carichi di famiglia, previsti per legge, in caso di separazione o divorzio vengono riconosciuti paritariamente a uomini e donne senza considerare le diverse condizioni di ciascun coniuge o genitore. I già scarsi assegni di mantenimento riconosciuti dai tribunali, ove non pagati, non vengono anticipati dallo Stato, come avviene in altri Paesi europei.

5. Quali sono i programmi che metteranno in atto per garantire alle donne di diritti sessuali e riproduttivi?

In uno Stato che non garantisce l’attuazione di una legge come la 194, quali sono le politiche per ovviare alla diffusione dell’obiezione di coscienza che in alcune regioni arriva al 100%? Quale tra le forze politiche in campo si impegna a una corretta e continuativa attività di educazione relazionale e sessuale nelle scuole?

6. Quali programmi sono stati pensati per garantire ai Centri antiviolenza finanziamenti strutturali, che consentano loro di programmare attività di medio e lungo termine a favore delle donne che richiedono il loro supporto?

Senza la garanzia di finanziamenti costanti, le attività dei Centri antiviolenza non potranno mai arrivare a rispondere a tutte le richieste di supporto delle donne.

