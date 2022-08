Neoitaliani o italiani? Lo sport come spazio inclusivo

Secondo lei, lo sport può essere considerato un mezzo efficiente per favorire l’integrazione delle seconde generazioni?

Io ho svolto questo lavoro per quarantasette anni, ho visto sempre più ragazzi di seconda e terza generazione affacciarsi al mondo dello sport e sono fortemente convinto che lo sport sia il luogo dove si può realizzare la migliore integrazione. Mi spiego meglio: se arriva un barcone con cento immigrati che vogliono lavorare e socializzare, il primo problema che ci si deve porre è quello della lingua, proprio come oggi stiamo facendo con tutti i nuclei di ucraini che sono arrivati dopo lo scoppio della guerra, insegnare la lingua è il presupposto fondamentale per la comunicazione e quindi per poter interagire, per poter vivere, per poter essere realmente inclusi. Nello sport questo tipo di difficoltà non c’è: immaginiamo dodici ragazzi che parlano dodici lingue diverse, ne mettiamo sei da una parte e sei dall’altra in un campo da pallavolo, si divertono, giocano e sono realmente integrati tra di loro in un’attività sportiva. Lo sport deve essere necessariamente una leva, un punto di partenza per un’integrazione e un’inclusione rivolta a tutti coloro che oggi per motivi diversi arrivano nel nostro Paese e non sanno come muoversi.

Considerando la storia di vita di Crippa, mi sento di dire che il suo successo sia dovuto al lavoro sinergico di tre comunità: quella adottiva, quella trentina e quella sportiva. Secondo lei, i giovani neoitaliani sono riusciti a individuare nelle Fiamme Gialle una comunità educante e inclusiva?

Io credo proprio di sì. Nel nostro ambito è di grande aiuto avere la certezza delle regole: il fatto che si sappia che vanno rispettate perché altrimenti si è fuori dalla comunità, ha aiutato molto i nostri atleti, perché a volte è l’incertezza delle regole a farsì che non vengano rispettate. Noi non abbiamo mai avuto problemi, mai. I ragazzi si sono adattati, ci sono atleti musulmani, per esempio, e ci sono delle differenze legate alla cultura, alla religione, come è giusto che sia, ma non correlate al modo di relazionarsi tra le persone.