Aree interne: i Vescovi, alla politica chiediamo interventi seri

«L’autonomia differenziata non farebbe altro che accrescere le diseguaglianze nel Paese. Chiediamo alla politica interventi seri, concreti, intelligenti, ispirati da una progettualità prospettica, non viziata da angusti interessi o tornaconti elettorali». Così i Vescovi delle Aree interne, riuniti a Benevento per richiesta espressa di papa Francesco.



Provenienti da dodici Regioni italiane, Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Molise, Abruzzo, Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, i Vescovi ospitati da mons. Felice Accrocca, Arcivescovo di Benevento, al Centro “La Pace” si sono riuniti perché «La metropolizzazione progressiva della popolazione italiana sta causando la lenta morte d’interi territori, con grave danno per tutto il Paese e quando si registra l’abbandono di una parte del territorio è la nazione intera a subirne detrimento», ha detto Accrocca, per il quale dunque «C’è bisogno d’intelligenza politica e pastorale per ravvivare luoghi in cui la vita rischia di finire e dove paradossalmente essa può invece assumere una qualità superiore».



Nord e Sud, dunque, la Chiesa delle “aree marginali” si è fatta sentire, proseguendo nel cammino iniziato già nel 2019 e forte di due lettere che Papa Francesco ha inviato.



Nella prima, del 12 agosto 2022, indirizzata «Ai cari fratelli nell'episcopato delle zone italiane cosiddette interne», Francesco esprime apprezzamento «Per questo cammino di confronto e di amicizia che richiede di essere percorso con la mente e il cuore aperti per testimoniare una chiesa inclusiva e senza barriere nella quale ognuno possa sentirsi accolto di fronte alle difficoltà dei territori in cui vivete» e chiede ai Vescovi di non smettere di «Porre gesti di attenzione alla vita umana alla salvaguardia del Creato alla dignità del lavoro ai problemi delle famiglie alla situazione degli anziani e di quanti sono ai margini della società» e di farlo «Tutti insieme, in unità e senza campanilismi» per essere «Immagine dinamica e bella di una chiesa che vive accanto alle persone con una predilezione per i più deboli».



La seconda lettera il Papa la indirizza direttamente all’Arcivescovo Accrocca, Metropolita di Benevento e definisce questo incontro «Occasione propizia per affrontare con audacia problemi delle vostre comunità e del territorio nel quale siete inseriti». Ai Vescovi riuniti Papa Francesco chiede di avere «Uno sguardo preferenziale alle situazioni più disagevoli e a quanti vivono in condizioni precarie», di essere «Presenza consolante soprattutto dove maggiore è il disagio, coinvolgendo i sacerdoti, le persone consacrate e i fedeli laici nei vostri progetti pastorali» e di non lasciarsi «Paralizzare dalle difficoltà, ma mettetevi sempre in cammino, in movimento, sempre aperti e disponibili agli altri» perché «Il nostro tempo è caratterizzato da individualismo e indifferenza che determinano solitudini e lo scarto di tante esistenze». La risposta cristiana per Francesco «Non sta nella rassegnata constatazione della povertà valoriale di oggi o nel nostalgico rimpianto del passato, ma nella carità che, animata dalla speranza, sa rendere nuove tutte le cose».