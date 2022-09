Paolo Galeotti: "È ora di scelte forti, non di barricate"

Che cosa può mai accadere in un mese perché possa cambiare una situazione ormai impaludata da decenni?

Non sono un indovino, e non penso di avere la forza per incidere su certe dinamiche. Per la mia campagna ho scelto uno slogan: #faredipiù. Anche nel dirlo, credo che un elettore si aspetti quel “di più” da un deputato: per il lavoro, le famiglie, la sanità, il Terzo settore. Ma quel “fare di più” riguarda tutti, non soltanto la persona delegata a rappresentare un territorio: è un invito alla società a contribuire per migliorare la situazione. Io sono pronto ad assumermi le mie responsabilità.

Mai come stavolta il rischio di una mostruosa astensione alle urne è stato così forte.

È certamente un’incognita, che si materializza anche nelle discussioni che sto facendo nei mercati o nei comitati. La delusione è tangibile. Rispetto al passato, mancano le sezioni di partito, le scuole politiche, i luoghi di aggregazione. Con la pandemia, è un fenomeno che si è accentuato anche in parti del mondo del volontariato, ma di cui si avverte una forte necessità.

Delusione, ma anche disincanto.

La politica ha le sue responsabilità, non c’è dubbio, ma ognuno deve assumersi le proprie. Buona parte del giornalismo crea le fazioni, i partigiani, attorno a certe tematiche. Non aiuta nessuno. È tempo di scelte, anche forti e talvolta impopolari: si può scontentare qualcuno, ma bisogna spiegarle. Fuori dagli interessi di parte. Da solo non posso incidere, serve una coscienza collettiva.

La gente è allarmata dai rincari, soprattutto in ambito energetico.

È un tema attorno al quale si è creato un grande dibattito. Desidero evidenziare due aspetti. Le comunità energetiche possono essere ciò che è stata la cooperazione di consumo addirittura un secolo fa. Ricorda anche lo spirito delle banche di credito cooperativo oppure la gestione dell’acqua e dell’energia in Trentino, tempi addietro. Erano tutti luoghi di sviluppo territoriale. Oggi potrebbero essere aggregatori di bisogni e di risposte locali. Peraltro, e arrivo al secondo punto, potrebbero essere risolutori di altri problemi. Penso all’ambito agricolo: nel territorio di Mantova stiamo affrontando il contrasto alla CO2 e l’impatto dei grandi allevamenti. I tetti delle latterie possono diventare, senza consumo di suolo, zone di piattaforme per l’autoconsumo e la diffusione di energia per il territorio. La politica deve dare un’accelerazione su questo versante.

Lei ha due figli di 26 e 22 anni, che andranno a votare. Che cosa dicono della sua candidatura?

Mi stanno dando una grande mano d’aiuto. So bene che appartengono a una generazione che, più di tutti, ha preso le distanze dalla politica o da una certa politica. Nella mia esperienza di sindaco ho avuto modo di incontrare parecchi giovani che hanno maturato esperienze professionali arricchenti in giro per il mondo, ma poi hanno bisogno di trovare un luogo in cui mettere casa. I ragazzi hanno una grande voglia di mondo, hanno allargato i confini rispetto ai miei tempi, però non amano lo sradicamento. Bisogna costruire comunità coese che consentano di trovare ciascuno la propria identità e indipendenza. Gli esempi positivi non mancano, per fortuna.