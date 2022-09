Rahel Seium: «Il mio sogno? Abrogare la Bossi-Fini»

«Se sarò eletta in Parlamento, il mio primo obiettivo sarà l’abrogazione della Bossi-Fini». Non ha alcun dubbio Rahel Seium, 42enne originaria dell’Eritrea, candidata come capolista per la coalizione Alleanza Verdi e Sinistra nel collegio plurinominale Abruzzo per la Camera dei Deputati. “Sono arrivata in Italia all’età di 9 anni, e sin da subito ho compreso il ruolo di ponte fra culture differenti che avrebbe caratterizzato la mia vita”, si legge sul suo profilo Facebook. “Mi sono sempre messa a disposizione del prossimo per colmare i divari economici e ridurre le barriere culturali, cercando di trovare soluzioni, con pazienza ma anche con la gioia del vivere”. Con lei proseguiamo la serie di interviste ai candidati sociali alle elezioni del 25 settembre.

Si presenti ai suoi potenziali elettori.

Sono arrivata a Pescara nel 1989, mi sento italiana ma non ho smarrito le mie radici. Raggiunsi mia madre che era arrivata in Italia sette anni prima. Ho potuto fare un ricongiungimento familiare non traumatico, come invece accade a migliaia di persone che scappano dalle guerre, dalla fame, dalla miseria. In un secondo momento ci hanno raggiunto altri familiari. Quand’ero studentessa tornavo in Eritrea abbastanza spesso, per far visita a mia nonna e ai parenti ma anche per non dimenticare la mia lingua originaria, le tradizioni, la cultura. Ora vado di meno perché qui mi sono sposata e ho messo su famiglia.

Il post su Facebook traccia in estrema sintesi il suo programma.

Caratterizza anche tutta la mia vita. Arrivai in Italia in un contesto sociale differente da quello attuale perché, soprattutto nelle città di provincia come Pescara, ancora non c’erano molti immigrati. A scuola ero l’unica non italiana. Devo ammettere che non sono mai stata vittima di episodi di razzismo, però avvertivo una certa diffidenza mista a curiosità. Questo ha accentuato la mia timidezza. Però, col passare del tempo, molti di quei compagni sono diventati quelli che oggi sono i miei migliori amici. Ho sempre cercato di fare da ponte tra le differenti culture, una mediazione che mi ha aiutato anche nel lavoro. Il fatto di essere interprete e traduttrice mi ha certamente agevolata.