Federica Gasbarro: «Subito una legge sul clima»

Forbes l'ha inserita tra i 100 giovani italiani influenti e possibili leader in futuro. Per Federica Gasbarro, biologa e attivista per il clima, è scattata “da dentro” la voglia di passare dalla richieste alla politica, a provare a realizzarle entrando nell’area politica in prima persona: «Vengo da anni di piazze, di forum internazionali e di creazione di contenuti informativi sulla crisi climatica per sensibilizzare le decine di migliori di follwers sui social. Mi sono resa conto che mi sentivo spesso dire “brava” dalla classe politica, ma le proposte che portavo restavano lettera morta. “Chi fa da sé fa per tre” diceva mia nonna. Così ho pensato seriamente alla candidatura in politica. Da biologa, da attivista e pure da giovane che non si sentiva mai rappresentata».

Dall’attivismo alla politica, è preoccupata del “cambio di regole”?

No, perché le kermesse per il clima a cui ho partecipato, dalle Nazioni Unite all’appuntamento della Yout4climate di Milano, sono incontri di lavoro dove 400 ragazzi tra cui io, partendo dal tema critico del cambiamento climatico, hanno toccato una quantità di aspetti, dalle abitudini alimentari alla moda, ai comportamenti, tutto nell'ottica di un programma per una società più consapevole da sottoporre alla politica. È ora di fare politica per applicare le nostre proposte.

Federica Gasbarro, lei ha radici familiari in Abruzzo, scrigno di alcune delle ultime zone di wilderness d’Italia, lei ha cominciato col movimento Fridays for Future, ha rappresentato l’Italia all’Onu e ora è candidata all’Uninominale Camera 02 in Lombardia 2, al Plurinominale Camera Abruzzo e al Plurinominale Camera 03 in Lazio 1 per Impegno civico. Come vede il suo ruolo in questa campagna elettorale e come ha portato le sue competenze dentro il programma del suo partito?

Come tantissimi giovani non mi sono mai riconosciuta in pieno nelle istanze di un partito o di un movimento. Anche per questo ho scelto di candidarmi per Impegno Civico che è un movimento appena nato, dove siamo in tanti ad essere under35 tra i candidati e il nostro stesso leader - l’attuale ministro degli Esteri Luigi Di Maio - ha 36 anni.

Spesso nelle piazze hai detto «il futuro è di tutti». Quanto ha potuto mettere mano a livello di programma al tema ambientale portando le sue competenze e la sua esperienza anche in campo internazionale?

Dall’intero partito ho avuto “carta bianca sul tema” per creare la parte ambientale del programma. Mi sono confrontata con scienziati ed esperti del clima perché non volevo proporre voli pindarici.