La superficialità con cui la politica parla ai giovani

Una forza politica che voglia guardare al domani deve necessariamente parlare con i giovani. Per troppi anni ci siamo dimenticati delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi, delle loro aspirazioni, delle paure, di come non ostacolarli nella costruzione del futuro che li aspetta. Ci siamo anche fatti poche domande.

I giovani di oggi raccontano una complessità esistenziale che facciamo molta fatica a riconoscere e comprendere anche perché abbiamo difficoltà ad ascoltarli, stare insieme a loro, comprendere le loro richieste su clima, lavoro, diritti, istruzione. Li abbiamo giudicati per troppo tempo una generazione superficiale e appagata che vive sui social quando in realtà - in un’epoca di scarsissima partecipazione - ha saputo mobilitarsi nelle piazze e organizzare iniziative internazionali per provare ad orientare le scelte della loro generazione, dimostrando grande capacità di stare nei cambiamenti con la voglia di conoscerli, informarsi, indirizzarli. Tuttavia, il limitato ascolto da parte della classe politica nei confronti di queste istanze e di questa sottovalutata profondità ha impedito - almeno fino ad oggi - di invertire la rotta nel binomio giovani e politica.

Se non cominciamo a capire che le loro battaglie non hanno solo un valore ideale e simbolico non riusciremo mai a intercettare i loro bisogni, dando risposte concrete, rinnovando la loro voglia di partecipazione alla politica per come la conosciamo. Le loro proposte su economia, lavoro, sviluppo sociale e ambientale si fondano sulla conoscenza della realtà e sull’esperienza vissuta. Penso a una generazione che vive di lavoro precario, che ha visto peggiorare negli anni l’offerta formativa ed educativa nonostante l’encomiabile impegno di docenti ed educatori, che dovrà vivere l’età adulta in un mondo stravolto dai cambiamenti climatici, e non solo. Se li ascoltassimo per davvero potremmo capire che la loro prospettiva e la loro visione sono in grado di migliorare la qualità di vita delle nostre comunità. Ma rimaniamo ancorati a vecchi schemi, a preconcetti antiquati e retrogradi.