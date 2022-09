Scuola, ogni anno 100mila abbandoni: basta far finta di niente

Quali sono le cause? Quali le strade per cambiare rotta? Come deve cambiare la scuola? Per rispondere a queste ed altre domande abbiamo coinvolto i professori Federico Batini (Università degli Studi di Perugia), Elisabetta Nigris (Università Bicocca di Milano) e Pierpaolo Triani (Università Cattolica di Piacenza); il presidente di Invalsi Roberto Ricci; docenti come Beppe Bagni, presidente del Cidi e dirigenti come Maurizio Parodi; operatori sul campo come Paolo Larghi (cooperativa sociale La Strada), Franco Taverna (Fondazione Exodus), Francesco Mollace (Forum del Terzo settore della Calabria), osservatori acuti come Marco Rossi Doria, presidente dell’impresa sociale Con i Bambini. Ma soprattutto abbiamo chiesto ai ragazzi cos’è che non va nella scuola, al punto da abbandonarla (o da essere tentati di farlo): hanno risposto Christian (14 anni), Giorgio (14 anni) e Luigi (15 anni).

E la politica, come si è attivata? La novità di questi mesi è che il Pnrr stanzia 1,5 miliardi per il contrasto della dispersione scolastica e il superamento dei divari territoriali: un’occasione da non sprecare per dare risposte strutturali. Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ripercorre l’impegno di questi anni per una scuola «più affettuosa, che dice un’idea di comunità fondata sulla solidarietà e sul rispetto dei diritti, che non lascia indietro nessuno»: dal Piano Scuola Estate al Pnrr. A fine luglio infatti 500 milioni di euro sono già stati distribuiti dal Ministero alle scuole, secondo criteri che non hanno convinto granché gli esperti che lo stesso Ministero aveva chiamato e che avevano indicato come strada maestra per vincere la dispersione scolastica quella delle comunità educanti. Giampaolo Cerri fa il punto sulla distribuzione delle risorse e sull’ingaggio dei territori in questa partita, con le voci dei dirigenti (Antonio Giannelli, presidente di Anp), del Terzo settore (con Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum del Terzo settore) e delle imprese (con Alberto Brugnoli, vicepresidente di Confindustria). In vista del 25 settembre, infine, abbiamo analizzato le proposte sulla scuola dei principali partiti o coalizioni.

Il secondo capitolo racconta gli school makers. La scuola non può essere lasciata sola a giocare la partita per prevenire la dispersione scolastica e per riportare a scuola quelli che la scuola ha perso. Non è solo che servono professionalità differenti per agire su leve differenti, è proprio che è anti-storico e inefficiente pensare di consegnare in via esclusiva alla scuola, ai suoi spazi e ai suoi tempi la responsabilità di un servizio pubblico così prezioso. Le innovazioni e le intuizioni sperimentate sui territori nella sinergia tra scuola e soggetti sociali hanno dimostrato di essere in grado di riportare in carreggiata tanti ragazzi, trovando la strada giusta per ciascuno.